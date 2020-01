2020 vízválasztó lehet Binotto számára a Ferrarinál: kik voltak az elődök?

Nem könnyű a Ferrari első emberének lenni, egyetlen csapatfőnökön sem akkora a nyomás, mint az olaszoknál. A világ leghíresebb versenycsapatánál a siker hiánya egyet jelent a vezető menesztésével, és az elmúlt években erre már több példát is láthattunk.

A kérdés, hogy a jelenlegi főnöknek, Mattia Binottónak is van-e oka aggódni. A 2020-as esztendő kritikus lehet a csapatfőnök szempontjából, 2020 az utolsó idény, amelyben a csapatok még a régi rendszer szerint versengenek, jövőre teljesen új alapokra helyezik a sportágat.

A Ferrari pedig már nagyon ki van éhezve a sikerre, tekintve, hogy 2008 óta nem nyert semmit a Forma-1-ben, egy évvel korábban Kimi Raikkonen jutott a csúcsra, 2008-ban pedig még egy konstruktőri cím összejött.

Binotto pedig az elmúlt években végignézhette, ahogy csapatfőnökök buktak meg az olaszok élén. Maurizio Arrivabenének is távoznia kellett, miután Sebastian Vettel a Ferrari volánjánál már nem tudta megismételni a világbajnoki sikereit.

A németnek pedig 2018-ban jobb esélyei voltak, de egyéni hibái, a Ferrari stratégiája, illetve a Mercedes egyértelműen hatékonyabb fejlesztései miatt akkor sem jött össze az áttörés, és a csapatfőnöknek mennie kellett.

De Arrivabene esetében a hírek arról is szóltak, hogy az eredmények elmaradása mellett a vezető vezetési stílusa sem felelt meg, állítólag szeretett mindenben egyedül dönteni, és ezt nehezen viselték a kollégák. Állítólag többeket megfélemlített munka közben, és nem állt a sajtó rendelkezésére sem a kötelező körökön túl.

Arrivabene elődje Marco Mattiacci volt, aki sikeres főnöke volt a Ferrarinak Észak-Amerikában, ám a Forma-1-től hamar elfordult. Javíthatatlan helyzetét gyorsan megunva egy éven belül le is lépett. Stefano Domenicali irányításával Fernando Alonso öt éven át nem tudott világbajnoki címet nyerni, és ezért utólag sem a spanyolt hibáztatják.

Ám az elmúlt években a Ferrari nem nagyon hagyott a helyén senkit, teljesen felforgatta az istálló vezetését. Domenicali mellett távozott Luca Marmorini motorfőnök, majd Luca Montezemolo elnök is. De a későbbiekben távozott Nikolas Tombazis főtervező is, vele szemben a kritika az volt, hogy túl konzervatívan állt a Ferrarihoz.

Mauro Forghieri pedig tisztában lehet, hogyan mennek az olaszoknál a dolgok, hiszen maga Enzo Ferrari vette fel még 1962-ben, és 1970-től a csapat technikai főnöke lett, nevéhez négy egyéni vb-diadal is fűződik. Forghieri 15 év után volt kénytelen távozni az olaszoktól, a 84. születésnapját idén januárban ünneplő szakember mind a mai napig figyeli a forma-1-es változásokat, különösen, ami a Ferrarinál zajlik.

"Tudom, hogy milyen érzés egyszerre több szerepet játszani a Ferrarinál. De akkoriban teljes támogatást kaptam Enzo Ferraritól" - mondta a legendás szakember, akinek szavaiból kiderül, sokat változott azóta a sportág. Ma már nem mindenhez értő szakemberekre van szükség, hanem specialistákra.

Chris Amon, Ferrari, Mauro Forghieri, chief engineer at Ferrari, Enzo Ferrari

Forghieri idejében a tervezők még a teljes autóért feleltek, manapság egy mérnök nem lenne képes megépíteni egy egész autót, csak a saját részterületére kell koncentráljon.

És az is tény, hogy Binotto előtt majdnem harminc évvel volt utoljára, hogy a technikai főnököt nevezték ki csapatfőnöknek, legutóbb 1991-ben Claudio Lombardi lépett így elő. Mindenesetre Binotto stílusban is mást hoz, mint elődei, vállalja a nyilatkozatokat, ellentétben elődjével.

És Binotto szezon közben nem is tagadta, hogy csapatát nem lehet a Todt-éráéhoz hasonlítani, elsősorban éppen a folyamatos átalakítások miatt. A csapatfőnök többször is kijelentette, hogy a Ferrari még egy relatíve fiatal csapat.

"Tetszett a kilenc pole pozíció, meg a három győzelem, és összességében nagyon versenyképes volt az autó, nagyon elégedett vagyok a csapat versenyszellemével. De ha össze akarnám hasonlítani a Ferrarit a Michael Schumacher, Jean Todt érában látott Ferrarival, akkor azt kell, hogy mondjam, még mindig nagyon fiatalok vagyunk" - mondta Binotto.

"De meggyőződésem, hogy 2020-ban jobbak leszünk. Nem a második helyért akarunk versengeni. Nyerni akarunk, de nem akarok ígérgetni, nincsen kristálygömböm sem, nem tudjuk, hogy a többiek mire lesznek képesek a pályán. De arról mindenkit biztosíthatok, hogy azért vagyunk itt, hogy túlszárnyaljuk a tavalyi eredményt" - mondta a csapatfőnök.

Michael Schumacher and Rubens Barrichello celebrate with Luca Badoer, Jean Todt and Corinna Schumach

Fotó készítője: Ferrari Media Center