2020-ban az F1-nek több kell, mint jó versenyek

Mindkét elméletnek vannak pozitívumai és negatívumai is, és valóság valahova a kettő narratíva közé érkezik. Bárhogy is legyen, ha nem lesz igazi kiélezett küzdelem a bajnoki címért, 2020 könnyen csalódás lehet.

A várakozások szerint a Ferrarik és a Red Bull-os Max Verstappen fog harcolni Lewis Hamiltonnal és a Mercedesszel, 2019 utolsó futamai ezt hintették el. Hamilton kimondta, hogy „A Honda egyértelműen nagy lépéseket tett meg, és jó látni egy másik gyártót is olyan erősnek, mint ők” – miután Brazíliában Verstappen nyerte a futamot, Pierre Gasly Toro Rossoja pedig legyorsulta a már megkoronázott világbajnok Mercedesét. „Ez azt jelenti, hogy jövőre akár 3 vagy 4 pilóta is esélyes lehet a címre, ez pedig jót tesz az F1-nek.”

Az F1-nek nagyon nagy szüksége van erre, miután tavaly ismét dominált a 3 élcsapat, Hamilton mégis megnyert 11 futamot, a Mercedes pedig 15 versenyt a 21-ből, ami miatt már korán egyértelmű volt, ki is lesz a világbajnok – foglalta össze a tényeket a the-race.com.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on the grid after securing pole

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images