Hamilton nyerte a kétszer is megszakított Toszkán Nagydíjat, Albon megszerezte első dobogóját az F1-ben!

Új helyszín debütált a Forma-1-ben a szezon kilencedik versenyén, hiszen Mugello korábban sosem rendezett F1-es nagydíjat. A Toszkán Nagydíj időmérőjén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, mellőle Bottas rajtolhatott el, a két Red Bull pedig a második rajtsorból indult. Leclerc meglepetésre ötödik lett, míg Perez az 1 rajthelyes büntetése miatt Stroll mögé került.

Őrült rajtot láthattunk: Bottas remekül jött el, sikerült megelőznie Hamiltont, aki a második helyre esett vissza. Sainz összeért Strollal és kiforgott, Verstappennek pedig Räikkönen ment neki, miután a finn Gaslyval is összeért. Verstappen és Gasly kiesett, Vettelnek pedig ki kellett jönnie egy új első szárnyért, mivel már nem tudta elkerülni a pályán álló Sainzot.

Bejött a safety car, mögötte pedig így állt a top-10: Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Kvjat és Ocon. Russell volt a 11., Sainz pedig a 15. helyig esett vissza a megpörgése miatt.

A safety caros újraindítás nem tartott sokáig, ugyanis hárman is csatlakoztak a kiesettek sorához a mugellói célegyenesben. Az egyenesben Magnussen sokkal lassabb volt a többieknél, akik már nem tudták elkerülni az ütközést. Ennek következtében Magnussen, Latifi, Giovinazzi és Sainz esett ki, a versenyt pedig piros zászlóval félbeszakították.

Nem sokkal később újabb versenyző búcsúzott: Ocon fékhiba miatt esett ki, így már csak 13-an maradtak versenyben. A futam hosszú percek után állórajttal folytatódott, Bottas pedig hiába kapta el jobban a rajtot, Hamilton a szélárnyékot kihasználva át tudta venni a vezetést.

Sokat vesztett Albon is, aki a negyedikről a hetedik helyre esett vissza, így a top-10 állása ekkor Hamilton, Bottas, Leclerc, Stroll, Perez, Ricciardo, Albon, Norris, Kvjat, Russell volt. A pályán a két Mercedes, Russell és Räikkönen volt közepes gumin, a többiek lágy abroncsokkal köröztek.

A 15. körben a célegyenesben Ricciardo tudta megelőzni Perezt, ezzel az ausztrál feljött az ötödik helyre. A két Mercedes előnye ekkor már órási volt, azonban úgy tűnt, hogy érdekes csata lehet még a dobogó alsó fokáért.

A 18. körben aztán Stroll megelőzte Leclerc-t, ezzel feljött a harmadik helyre a kanadai versenyző, Albon pedig Perez mellett tudott elmenni. Egy körrel később Ricciardo is megelőzte Leclerc-t, így már csak egy helyre volt a pódiumtól a Renault pilótája. Leclerc az ötödik helyet sem tudta sokáig tartani, a monacói mellett Albon és Perez is el tudott menni.

Mielőtt Leclerc további pozíciókat vesztett volna, inkább bejött a bokszba, és feltették neki a kemény gumikat. Hamilton pedig nem sokkal később az élen autózva arra panaszkodott, hogy csúszkál a gumikkal, Ricciardo pedig 1 másodpercen belülre került Strollhoz képest.

A futam felénél többen is bejöttek a bokszba: Ricciardo, Vettel, Räikkönen és Grosjean is. A finn bokszkiállását elrontották, 13 másodpercesre sikerült a gumicsere. Nem sokkal később Norris, Kvjat és Russell is kijött.

Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Stroll később jött ki, mint Ricciardo, így pedig az ausztrál a Racing Point-pilóta elé tudott kerülni. A 32. körben Bottas is kijött, miután vibrációra panaszkodott, de ekkor már 7 másodpercnél is több volt a hátránya Hamiltonhoz képest - a finn kemény keverékű gumikat kapott. Egy körrel később Hamilton is bejött, és az élre állt vissza.

Ezt követően Albon is kint járt, a brit-thai pilóta pedig az ötödik helyre állt vissza. A 33. körben a pontszerzők sorrendje Hamilton, Bottas, Ricciardo, Stroll, Albon, Perez, Norris, Leclerc, Kvjat, Russell volt. A top-10-en kívül pedig már csak hárman voltak versenyben: Vettel, Grosjean és Räikkönen.

Leclerc nem sokkal később újra kijött a bokszba, ezzel a 11. helyre, Vettel mögé csúszott vissza a monacói. A 44. körben aztán Stroll csúszott ki, emiatt pedig beküldték a biztonsági autót. Mint az a visszajátszásból kiderült, a kanadai pilóta defektet kapott, tehát nem versenyzői hiba okozta a kiesését. Ismét jött a piros zászló.

Tehát újra egy állórajtos újraindításnak lehettünk szemtanúi, ezúttal már csak 12 autóval, melyek sorrendje a következő volt: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Perez, Norris, Kvjat, Leclerc, Russell, Vettel, Räikkönen, Grosjean.

A rajtot Ricciardo jól kapta el, és meg is tudta előzni Bottast, azonban a finn versenyző egy körrel később vissza tudta szerezni a pozícióját. A top-10 állása ekkor Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Perez, Norris, Kvjat, Räikkönen, Grosjean, Leclerc volt, viszont Räikkönen 5 másodperces büntetést kapott, amiért rosszkor hajtott be a bokszba.

9 körrel a futam vége előtt Albon a célegyenest követően meg tudta előzni Ricciardót, így a Red Bull versenyzője feljött a harmadik helyre, és élete első F1-es dobogója felé haladt. Eközben Grosjean a 9. helyről a 12.-re csúszott vissza - Leclerc, Vettel és Russell is megelőzte a franciát.

Az utolsó körökben már nem változott a sorrend, tehát Hamilton győzött Bottas és Albon előtt, majd Ricciardo, Perez és Norris következett az első hat helyen. Räikkönen végül Leclerc mögé, a kilencedik helyre csúszott vissza a büntetése miatt, Vettel lett az utolsó pontszerző.

A 2020-as Indy 500-on meglepő módon Takuma Sato lett a végső győztes. A körülmények a kezére játszottak, hiszen többek között Spencer Pigot óriási balesetet szenvedett a futam késői szakaszában, a fallal való érintést követően nagy erővel a bokszutca bejáratának csapódott.

