Hamilton nyert a Török Nagydíjon, ezzel hétszeres világbajnok, Perez és Vettel is a dobogón!

Szerencsére nehezen lehetett volna megtippelni, hogy milyen eredmény fog születni a Török Nagydíjon, ugyanis nedves körülmények között rajtolt el a verseny az egyébként is rendkívül csúszós pályán.

A tegnapi időmérőn Lance Stroll szerezte meg a pole-t, mögötte Verstappen, Perez, Albon, Ricciardo és Hamilton következett a rajtrácson, Bottas kilencedik lett, többen pedig rajtbüntetést kaptak. A brit pilótának már Isztambulban esélye volt megszerezni a hetedik világbajnoki címét, ehhez annyit kellett tennie, hogy ne szerezzen nála legalább 8 ponttal többet Bottas.

A verseny előtt Russell és Giovinazzi is kicsit megtörte a kocsiját, de mindketten elrajtolhattak. A mezőnyből mindenkin esőgumi volt, kivéve a két Williamsen, akik az intermediate-re szavaztak.

Az érdekes történések már a rajtnál elkezdődtek: Verstappen nagyon rosszul kapta el a rajtot, így a két Racing Point került az élre Stroll, Perez sorrendben, mögéjük pedig Hamilton jött fel, majd Vettel és Verstappen következett. Hamilton nem sokkal később kicsúszott, ezzel visszaesett a hatodik helyre.

Ettől függetlenül a világbajnoki esélyei jól álltak, hiszen Ocon és Bottas kipörgött az 1-es kanyarnál, és visszaestek a mezőny legvégére – ha pedig a finn nem szerez pontot, akkor a brit versenyző a saját eredményétől függetlenül hétszeres világbajnokká avanzsál a futam végén.

Charles Leclerc a 14. helyről jött be a bokszba, hogy feltegye az intermediate gumikat a 7. körben, miközben a top-10 állása Stroll, Perez, Vettel, Verstappen, Albon, Hamilton, Ricciardo, Sainz, Räikkönen, Magnussen volt. Nem sokkal később Bottas is követte Leclerc példáját, a Ferrari versenyzője pedig lila szektorral kezdett az átmeneti esőgumin.

Vettel és Hamilton is bejött a zöld oldalfalú gumikért, egy körrel később pedig Stroll is. Ezután Perez és Verstappen is teljesítette a kiállását, az állás pedig Stroll, Perez, Verstappen, Vettel, Hamilton, Albon, Ricciardo, Sainz, Leclerc, Magnussen volt a pontszerzők sorrendje. Stroll előnye közel 10 másodperc volt, a második és a negyedik helyért viszont nagy volt a harc.

Giovinazzi volt az első kieső: az olasz technikai probléma miatt állt félre, ekkor pedig VSC-s fázis lépett életbe. A VSC-s fázis után Hamilton keményen támadta Vettelt, de nem jött össze a manővere, Albon pedig megelőzte a 35 éves Mercedes-pilótát, így feljött az ötödik helyre.

Albon rögtön meg tudta előzni Vettelt is, sőt a leggyorsabb kört is megfutotta. Perez pedig kisebb hibát vétett, amit Verstappen megpróbált kihasználni, viszont a holland megpördült, és a hatodik helyig csúszott vissza. Ezt követően rögtön bejött a bokszba, hogy friss intermediate-et tegyen fel.

Ez a verseny egyáltalán nem Bottas versenye volt, aki a mezőny hátsó szekciójában pördült meg, ezzel a 17. helyen haladt. Albon eközben a második helyért támadta Perezt, Stroll előnye az élen pedig folyamatosan csak fogyott, és már csak 3,5 másodperccel vezetett a kanadai.

Norris Russell és Magnussen megelőzésével feljött a 10. helyre, azonban az első 9-től nagyon messze volt. Albon pedig hiába volt közel Perezhez, megelőzni nem tudta, viszont szorosan felzárkózott rá Vettel és Hamilton, a thai pilóta pedig arra panaszkodott, hogy teljesen elmentek az első gumik.

A 30. körben engedélyezték a DRS használatát, Leclerc pedig a kilencedik helyről bejött friss intermediate-ért.

Sainz egy szép manőverrel megelőzte Ricciardót, ezzel feljött a hatodik helyre, ezután pedig az ausztrál bejött a bokszba. Leclerc óriási tempót diktált a friss gumikon: több mint 3 másodpercet hozott a kiállás utáni körében a riválisaihoz képest.

Vettel és Sainz is a kiállás mellett döntött, Albon pedig a 4-es kanyarnál megpördült, így elvesztette a dobogós pozícióját. Vettel kiállása nem sikerült jól, körülbelül 3 másodpercet vesztett ezzel, de Albon a megpördülése miatt csak Vettel mögé jött vissza. Perez felzárkózott Strollra, Hamilton pedig 3 másodpercre volt a mexikóitól.

Még több F1 hír: Különböző pletykák láttak napvilágot Hamilton új szerződéséről

Stroll is bejött új intermediate-ért, és Verstappen és Vettel mögé jött vissza, Magnussen pedig a bokszutca végén félreállt, de végül folytatni tudta a versenyt. Hamilton pedig megelőzte Perezt, ezzel átvette a vezetést a Török Nagydíjon.

A 39. körben Stroll és Vettel csatázott egymással, a kanadai viszont egyből két pozíciót vesztett, mivel mindkét Ferrari elment mellette. Nem sokkal később Leclerc megelőzte Vettelt, ezzel a monacói feljött a negyedik helyre, Albon és Sainz pedig Stroll mellett ment el.

Leclerc Verstappent is megelőzte, így már a harmadik helyen haladt, Verstappen pedig ki is jött a bokszba, miközben Latifi feladta a versenyt, így 18-an maradtak versenyben. 15 körrel a futam vége előtt Hamilton, Perez, Leclerc, Vettel, Albon, Sainz, Verstappen, Stroll, Ricciardo, Norris volt a top-10 sorrendje.

Sainz megelőzte Albont, így a McLaren spanyolja már az ötödik helyen állt. A 46. körben Hamilton lekörözte Bottast, a brit előnye pedig 20 másodpercesre nőtt a második helyezett Perez előtt, a két Ferrari pedig egyre közelebb került Perezhez. Grosjean kicsúszása miatt egy kis ideig lengetni kellett a sárga zászlót.

Ricciardo és Norris a 9. helyért csatázott egymással, aminek az lett a vége, hogy Ricciardo kipördült az 1-es kanyarnál, így a jövő évi csapattársak közül Norrisé lett az előkelőbb pozíció.

8 körrel a futam vége előtt Räikkönen és Verstappen is megpördült. A pályán ekkor Norris volt a leggyorsabb, az élmezőny sorrendje pedig Hamilton, Perez, Leclerc, Vettel, Sainz, Albon, Verstappen, Stroll, Stroll, Norris, Ricciardo volt, majd Verstappen megelőzte Albont.

Stroll hibázott, így Norris is megelőzte a pole-t szerző pilótát, amikor már csak két kör volt hátra a versenyből. Hamilton nyert a második helyért viszont még nagy csata folyt, végül Perez lett a második, Vettel a harmadik, Leclerc a negyedik, majd Sainz, Verstappen, Albon, Norris, Stroll és Ricciardo következett.

Egy 10 perces összefoglaló a 2020-as Le Mans-i 24 órás versenyről, amely meglehetősen fordulatosra sikeredett és végül a 8-as Toyota győzelmével zárult.