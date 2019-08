Verstappen nyerte az év(tized) versenyét Németországban Vettel és Kvjat előtt!

A szombati nap igen érdekesen alakult, elsősorban az időmérő edzésen. Azzal mindenki tisztában volt, hogy sokkal hűvösebb lesz a hőmérséklet, mint pénteken. Ez átlagosan 10°C-os differenciát jelentett, ami rengeteg. Volt, aki profitált ebből, és volt aki nem. A Haas például nagyon sokat ugrott előre, mely továbbra is a legérzékenyebb csapat a gumik szempontjából.

Büntetések a rajt előtt - majdnem komplett motorcsere Räikkönennél

A kvalifikáció ideje alatt nem érkezett meg a jósolt eső, de így is volt mit látnia a közönségnek, kezdve a Ferrarik két különböző technikai gondjával, ami miatt Sebastian Vettel a 20., Charles Lelcerc pedig csak a 10. rajtkockát szerezte meg. Ezzel pedig elmaradtak a nagy izgalmak, és Lewis Hamilton simán behúzta a pole-t, bár utólag kiderült, hogy a reggeli fájdalmai miatt kilátásba helyezték Esteban Ocon beugrását, amire végül nem volt szükség. A két W10 közé az ismét turbógondokkal küszködött Max Verstappen ékelődött be, aki egy remek kört rakott össze, de így sem volt elég közel a címvédő idejéhez, míg Valtteri Bottas fékproblémákkal szenvedett és csak a harmadik hely volt az övé, közvetlenül Pierre Gasly és a remeklő Kimi Räikkönen előtt.

A Német Nagydíj lett a szezon első esős körülmények között megrendezett futama, ami azért is volt érdekes, ugyanis valamennyire minden csapat a sötétben tapogatózott: versenykörülmények között még nem volt szükség a kék és zöld jelzésű abroncsokra 2019-ben.

A mezőny a biztonsági autó mögött tette meg a felvezető kört, majd további pár körön keresztül kint is maradt a safety car. A rajt viszont a szokásos módon zajlott le, a kocsik a safety car nélkül álltak fel a rajtrácsra, hogy teljesítsenek 64 kört.

A rajtnál jelentősen átalakult a sorrend, Hamilton maradt az élen, Bottas jött fel mögé, majd Raikkönen, Verstappen, Hülkenberg, Grosjean, Gasly, Sainz és Magnussen következett. Vettel rajtját érdemes még kiemelni, aki 6 pozíciót javítva a 14. helyre jött fel 1 kör alatt.

Verstappen a 2. körben megelőzte Raikkönent, így a holland feljött a 3. helyre, ezután Sergio Perez megpörgött, és kiesett a versenyből, majd bejött a biztonsági autó. Ezután szinte mindenki bejött az intermediate abroncsokért, Magnussen, Stroll, Norris és a 2 Williams maradt kint kiállás nélkül.

Az újraindításnál kiderült, hogy rosszul tette, aki nem jött ki: rögtön elkezdtek pozíciókat veszíteni, akik nem jöttek ki a bokszba. A 6. körben sok előzés után a top-10 állása: Hamilton, Bottas, Verstappen, Magnussen, Leclerc, Hülkenberg, Stroll, Raikkönen, Norris, Vettel.

Nem sokkal később Magnussen vesztett két pozíciót: Leclerc és Hülkenberg is megelőzte. Raikkönen a 7., Vettel a 8. helyre jött fel. A 8. körben Raikkönen is megelőzte Magnussent, pár másodperc múlva pedig Vettel és Sainz is átugrotta a dánt.

A következő körök nyugalomban teltek, ezután Leclerc "driftelt", de nem vesztett vele sok időt a monacói. A 14. körben Ricciardo motorja füstölt el a 12. helyről, emiatt pedig VSC-s fázis következett.

A 15. körben a VSC-t kihasználva Leclerc és Hülkenberg jött be a bokszba friss gumikért, a monacói a 4. helyen maradt, Hülkenberg pedig Raikkönen és Vettel közé jött vissza.

Verstappen nagyon közel került Bottashoz, viszont a Red Bull pilótája megcsúszott, és leszakadt a finnről, viszont gyorsan fel tudott érni rá. Leclerc eközben a 4. helyen óriási tempót diktált, messze ő volt a leggyorsabb a pályán, a másik friss gumis autó, Hülkenberg pedig megelőzte Raikkönent.

A 19. körben Sainz csúszott le a pályáról, nem sokon múlt, hogy a falban kössön ki, de vissza tudott térni a pályára - a 14. helyre esett vissza. Verstappen nagyon közel autózott Bottashoz, miközben Leclerc is 3 másodperces távolságban követte a duót.

Vettel a 24. körben felrakta a száraz abroncsokat, a német a lágy mellett döntött, és a 11. helyre esett vissza a kiállással. 2 körrel később Verstappen a közepes gumit rakta fel, a holland a 4. pozícióba jött vissza. A 27. körben már sokan felrakták a száraz gumit, a Mercedesnél Bottas kapta meg először.

Verstappen elvesztette az autó hátulját, és arra panaszkodott, hogy nem tudja felmelegíteni a gumit. Lando Norris elvesztette az erőt, így ő lett a futam 3. kiesője. Majd jött a VSC, Leclerc pedig ismét VSC alatt állt ki, így a kiállása után is a 2. maradt.

A 29. körben Hamilton is kiállt, és simán az élen maradt a brit pilóta. Leclerc a 3-as szektorban ott ment a falnak, ahol tavaly Vettel, így a Ferrari pilótája feladta a versenyt, és bejött a biztonsági autó.

Hamilton elvesztette az első szárnya felét, így újra ki kellett jönnie a bokszba, ezzel pedig elvesztette a vezető helyét is. A Mercedes nem készült fel a brit kiállására, Hamilton az 5. helyre tért vissza, viszont Bottast nagyon rosszkor hívták ki az intermediate-ért, de így is vissza tudott jönni a 3. helyre.

A top-10 állása ekkor Verstappen, Hülkenberg, Bottas, Albon, Hamilton, Sainz, Raikkönen, Vettel, Gasly, Giovinazzi volt, Hamiltont pedig vizsgálták,szabálytalan bokszba jövetel miatt, végül 5 másodperces büntetést kapott érte.

A 34. körben jött az újraindítás. Gasly megelőzte Vettelt, Verstappen el tudott lépni a többiektől, Vettel visszaelőzte Gaslyt. Hamilton beragadt Albon mögé, ráadásul elkezdték vizsgálni azért, mert szükségtelenül lassan ment a safety car mögött.

Végül az ötszörös világbajnok megelőzte Albont, Bottas pedig eléggé megérkezett Hülkenberg mögé. Bottas a 37. körben levadászta Hülkenberget, a német mögött pedig már ott volt Hamilton, aki 1 körrel később feljött a harmadik helyre.

Kimi Raikkönen hibázott, így a 7.-ről a 9. pozícióba esett vissza, ezzel Vettel és Gasly nyert egy-egy pozíciót. Hülkenberg a negyedik helyről csúszott ki, így hiába volt sokáig esélye a dobogóra, végül nem ért célba. Ismét bejött a safety car, többen pedig ismét kilátogattak a bokszba,

A top-10 állása ekkor Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Sainz, Gasly, Raikkönen, Giovinazzi, Kvjat, Vettel volt.

A 46. körben jött az újraindítás, Verstappen ismét jól jött el, Kvjat és Kubica bejött a bokszba, Vettel megelőzte Giovinazzit, Hamiltonék óriási csatát vívtak, amelynek végén Sainz és Gasly is megelőzte Albont, majd a thai versenyző több pozíciót is veszített.

Verstappen és Bottas száraz gumikért jött ki, a példájukat sokan követték, Hamilton, Raikkönen és Vettel viszont nem, akik az első 3 helyet foglalták el ekkor. A 48. körben Stroll vette át a vezetést, Verstappen viszont gyorsan megelőzte a kanadait. Hamilton letöltötte az 5 másodperces büntetést, így a 12. helyre esett vissza.

A teljes káosz alatt a top-10 sorrendje a következő volt: Verstappen, Stroll, Kvjat, Bottas, Sainz, Magnussen, Albon, Gasly, Vettel, Grosjean. Albon nem sokkal később megelőzte Magnussent, és feljött a 6. helyre - a Toro Rossók szárnyaltak!

Kvjat pedig Strollt előzte meg, így már a 2. helyen haladt az orosz, miközben Giovinazzi futotta meg a leggyorsabb kört, amit Vettel vett át az olasztól. Hamilton megpördült, a 13. helyre esett vissza, majd a bokszba is kijött, így már ő volt az utolsó - az utolsó 8 esőfutamot ő nyerte, most azonban megszakadt a sorozata.

Stroll jól védekezett Bottas ellen, a finn sokáig nem talált fogást a Racing Point pilótáján. A negyedik helyről Bottas esett ki, és újra bejött a safety car. 14-en maradtak "állva", Hamilton pedig újra kijött a bokszba.

A top-10 állása az újraindítás előtt Verstappen, Kvjat, Stroll, Sainz, Vettel, Albon, Gasly, Raikkönen, Grosjean, Giovinazzi volt. A safety car bejövetele után 5 körük maradt a pilótáknak.

Verstappen ismét jól jött el, Vettel pedig jól vetődött be Sainz mellé, és már a negyedik helyen haladt. Verstappen 3 körrel a futam vége előtt megfutotta a leggyorsabb kört. Vettel pedig megelőzte Strollt, és feljött a 3. helyre a 20. pozícióból induló német.

Pierre Gasly is feladta a versenyt, aki Albont akarta megelőzni, de ütközött egymással a két autó - 13-an maradtak. Vettel ezután Kvjatot is megelőzte, és már a 2. helyen állt.

Tehát a futamot Max Verstappen nyerte meg Vettel előtt, Kvjat állhatott még fel a dobogóra, a pontszerzők sorrendje pedig Stroll, Sainz, Albon, Raikkönen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen lett.

Kvjatnak ez volt a harmadik dobogója, utoljára még a 2016-os Kínai Nagydíjon sikerült ez az orosznak.