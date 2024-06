2009 köszön vissza a Forma-1 2026-os víziójából

A piszkos levegő jobb kezeléséről, a levegő oldalra verődésére építő tervezők kezének megkötéséről és a szorosabb versenyek szándékáról szóltak az első kinyilatkoztatások, de a csapatoknak továbbra is sok ideje van megakadályozni mindezt, mielőtt az autók először pályára gurulnak.

Az FIA által kiadott renderképek értesüléseink szerint pár generációval le vannak maradva a végső szabályzattól, melyet még ebben a hónapban véglegesítenek, azonban már most megfigyelhetünk pár dolgot, még úgy is, hogy a csütörtökön közzétett modellről már továbblépés is történt.

Az első, hogy könnyen egy, a 2009-es szabályváltozásokból született autóra néznénk, mintha az előző 15 év egy másik idővonal lenne. Az első szárny, valamint az orrkúp azokat az autókat idézi fel, melyek azt a szabályváltozást megelőzték, a Renault R25 és a McLaren MP4-21 lehet két olyan emlékezetes autó, mely eszünkbe juthat abból a korszakból.

Ez azért lehet, mert a szabályalkotók szándéka ismét megváltoztatni az első szárny viselkedését, mivel a kerekek sodrának megváltoztatása egyértelműen kulcstényező az autó hátsó részének kialakításában.

Ez azzal jár, hogy az első szárny 100 mm-rel keskenyebb lesz és a talapzati régiójában is lesz egy változás, melyet 2022-ben eltöröltek, de most visszatér. Emellett a felső felületeken is lehet alkalmazni majd aerodinamikai trükköket.

A jelenlegi autókon az első kerekek felett látható terelőlapok eltűnnek, mivel a szabályzat keretein dolgozó munkacsoport megtalálta más módját annak, hogy az itt keletkező légörvényekkel kezdjenek valamit.A megoldás egyik része a levegőt befelé irányító terelőlapok alkalmazása, melyek az oldaldobozok elé kerülnek majd, de a jelenlegi szegélyezett, alagútszerű padlólemez-elrendezésektől is búcsúzhatunk.

Ez a 2022 előtti padlólemezhez való visszatérést jelenti annak megemelt első szélével, laposabb középrészével és kevésbé fajsúlyos diffúzorával, így nem lesz annyira szükség ultramerev, alacsonyan ülő beállításokra.

Hátul az alsó szárnyat is kidobták, vélhetően azért, mert alkalmazásával a diffúzort és a hátsó szárnyat össze lehetett kötni, ami viszont a hátsó szárny két mozgatható eleménél problémákat okozhatna.

Talán itt a legjobb megjegyezni, hogy bár jó dolog látni a renderképeket, amik révén némi fogalmunk lehet arról, az FIA szerint hogyan kell majd a szabályokat értelmezni, ahogy a szövetség aerodinamikai részlegét vezető Jason Somerville is megjegyezte, a valóság ennél kicsit sokszínűbb:

„Be akartuk zárni a kiskapukat és az esetleg kihasználható, kellemetlen lehetőségeket. Azonban elég tapasztaltak vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, a csapatok mesterei az előnyök megtalálásának. Szóval ez a legnagyobb kihívás: Egy olyan stabil szabályrendszert alkotni, ami azt a teljesítményt és versenyzést adja, amit elvárunk.”

És bár a csapatok is belefolytak a 2026-os szabályok keretrendszerének kidolgozásába, autóik aerodinamikai felületein nem kezdhetnek el dolgozni 2025. január 1.-ig. Ez azért nem fogja megakadályozni őket abban, hogy munkacsoportokat állítsanak fel, melyek, amint a szabálykönyv végleges lesz, elkezdenek gondolkodni a lehetséges ötleteken és megoldásokon.

F1 2026 FIA autó renderek Fotót készítette: FIA

A 2026-os Forma-1-es autók szíve az új erőforrás, az MGU-H nélkül és nagyobb hangsúlyt helyezve az energiakezelésben az MGU-K-ra, míg a belsőégésű motor kicsit a háttérbe szorul. Így a belsőégésű és elektromos része a hajtásláncnak nagyjából kiegyenlítetten járul hozzá a lóerők termeléséhez, az MGU-K a jelenlegi 120 helyett már 350 kW-ot termelhet, míg a belsőégésű motor takaréklángon fog működni.

Annak érdekében, hogy az MGU-K több elektromos energiával rendelkezzen, az energiatárolót átalakították, valamint jelentősen megemelték a körönként a fékezésből visszanyerhető energia mennyiségét.

Ahhoz, hogy az elektromos energia nagyobb szerepet kapjon a teljesítményben, a vázat és a karosszériát is meg kellett újítani, miközben az FIA kecsesebbé is szeretné tenni az autókat. Ennek érdekében a maximális tengelytáv 3600 mm-ről 3400-re, az autó szélessége 2000-ről 1900-ra csökkent. A minimumsúly is csökkent, 30 kg-mal 768-ra, míg a kerekek és gumik szélessége elől 25, hátul 30 mm-rel lett kisebb.

Az új erőforrással az autók aerodinamikai teljesítményét is jobban ki szeretnék egyensúlyozni, az FIA 30%-kal csökkentené a leszorítóerőt és 55%-kal a légellenállást a jelenlegi gépekhez képest. A légellenállás csökkenése elsősorban az új aktív aerodinamikai csomag révén lesz elintézve, aminek következtében az első és hátsó szárnyaknak is lesznek mozgatható elemei.

Elsőre ez csak egy erősebb DRS-nek hangozhat, de az új rendszer alkalmazásában is eltér a jelenlegitől és szükség is van rá annak érdekében, hogy az erőforrás változásait kiegészítsék. Két módjuk lesz, X és Z.

A Z-mód lesz az alapállapot, ekkor a mozgatható elemek is termelik a leszorítóerőt és beleszámítanak az autó légellenállásába. Az X-mód az autó alacsony légellenállású állapota, ahol az első és a hátsó szárnyon is két lap elmozdul, hogy csökkentse az ezen elemek által termelt leszorítóerőt. Ez növelni fogja az aerodinamikai hatékonyságot és így az erőforrás optimális szinten működhet, emellett így több energiát lehet majd visszanyerni fékezésnél.

Mivel minden pilóta úgy használhatja az X és Z-módot a körök alatt, ahogy szeretnék, az elektromos energia kezelése lett az egymást üldöző autók között az előzési segédlet. Az override néven emlegetett üzemmód révén az üldöző autó némi plusz energialöketet alkalmazhat egy körig, amennyiben az előzőben egy meghatározott távolságon belül volt az előtte lévőhöz képest.