200 millió dollár sem fogja meggyőzni a csapatokat arról, hogy megnyissák az ajtót az Andretti előtt

Kevés aktívabb ember volt a nyüzsgő Miami Nagydíjon Michael Andrettinél, aki a 10 csapatfőnökkel, a Liberty Mediával, és az FIA elnökével, Mohammed Ben Szulajemmel is tárgyalt a Forma-1-es projektjének megvalósíthatóságáról.

Michael apja, Mario Andretti még februárban, mintha az teljesen természetes lenne, a Twitteren jelentette be, hogy az Andretti Global név alatt futó projekt kérvényezte az FIA-nál azt, hogy 2024-től 11. csapatként csatlakozhassanak a Forma-1-hez.

Andretti kopogtatására azonban a reakció egyelőre a legjobb esetben is mérsékelt volt, és úgy tűnik, két csapaton kívül senki nem örülne igazán az új érkezőnek.

„Emberek millióinak tetszik ez a projekt – csak nem a megfelelő embereknek” – ismerte el Michael Andretti a versenyhétvége alatt.

Andretti hiába jelezte, hogy kész lenne kifizetni a 200 millió dolláros belépési díjat is, amit a 10 csapat között osztanának szét a nyereményalapból kieső bevételük pótlására, egyelőre nem sokakat győzött meg Andretti azzal, hogy hosszútávon is pótolja tudja majd a részvételük a kieső bevételeiket.

Még több F1 hír: Tényként írt Latifi kirúgásáról, majd bocsánatot kért a kanadai újságíró

„A nyereményalapot jelenleg 10 felé osztjuk. Az elmúlt évtizedben mind a 10 csapat valószínűleg milliárdokat költött a saját Forma-1-es projektjére” – nyilatkozta Toto Wolff a csapatfőnökök sajtótájékoztatóján Miamiban.

„A projektnek ösztönöznie kell a sport növekedését. Amennyiben egy csapat a belépésen gondolkodik, hogyan tudja demonstrálni azt, hogy több pénzt hoz a konyhára, mint amennyibe a részvétele kerül? Egy 11. csapat ugyanis azt jelenti, hogy mindenki más 10%-ot veszít.”

„Ha képes egy csapat bemutatni azt, hogyan teremtenének kedvezőbb feltételeket mindenkinek a jövőben, mindenki boldogan ülne le a tárgyalóasztalhoz. Ez azonban egyelőre nem történt meg” – utalt Wolff arra, hogy még mindig nem győzte meg Andretti projektjének komolysága.

„Az F1 értéke jelenleg az, hogy csak korlátozott számú franchise hely van, ezt pedig nem akarjuk felhígítani azzal, hogy csak úgy beléphetnek csapatok.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner is elismerte, hogy a pénz végig „központi téma” lesz az Andrettivel és az F1-gyel folytatott tárgyalások alatt, és alternatív megoldásként felvetette, hogy amennyiben az F1 annyira szeretné Andretti belépését, a saját bevételeik egy részéről mondjanak le, ne pedig tőlük vegyék el azt.

„Nem lenne fair elvárás az, hogy hosszútávon a már meglévő csapatok fizessék meg egy újonnan érkező csapat árát” – mondta Horner, aki a 200 millió dolláros belépési díjat sem tartja megfelelő szűrőeszköznek.

„Most először vagyunk olyan helyzetben, hogy 10 egészséges franchise van a sportban. 200 millió dollár nem kevés pénz, de ebben a világban, ha ezt felosztod a résztvevők között, nem lesz elég sok mindenre. Ráadásul egyszeri kifizetésről van szó, nem pedig évenkénti összegről, ezt az ügyet pedig végül is kizárólag gazdasági érdekek fogják eldönteni.”

Még több F1 hír: Hamiltont nem lepi meg a tehetséges amerikai versenyzők hiánya az F1-ben

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur el akar kerülni egy olyan forgatókönyvet, ahol egy új érkező a már meglévő kiscsapatok valamelyikének fennmaradását veszélyezteti.

„Még akkor is, ha a 10 csapat ma gazdaságilag önellátó és fenntartható, és a Forma-1 is jó irányba halad, semmi nem garantálja, hogy ez így lesz 5 vagy 10 év múlva is. Óvatosnak kell lennünk, mert nem kerülhetünk megint olyan helyzetbe, mint a járvány előtt és kezdete után voltunk, ahol a mezőny utolsó harmada csak a túlélésért küzdött.”

Andretti projektjének egyelőre csak két igazán őszinte támogatója van az F1-es mezőnyben: a Renault, ugyanis az Alpine néven futó gyári csapatuk mellett az ő erőforrásaikat használná az új Forma-1-es csapat, így 2020 óta először ismét kettőnél több Renault-motor lenne a mezőnyben, valamint a McLaren vezérigazgatója és Andretti honfitársa, Zak Brown.

Brown vezetésével a McLaren a koronavírus-járvány jelentette kihívások ellenére is az egyik legértékesebb F1-es csapattá vált, miközben Brown olyan óriáscégek támogatását szerezte meg, mint a Gulf vagy a Google.

Brown szerint egyértelmű, hogy Andretti projektje is „minőségi” adalék lenne a sportban, és szerinte komolyan hozzájárulhat ahhoz, hogy az F1 a három versenyével és az Andretti szereplésével még jobban kiaknázza az amerikai piacot, ahol a Miami Nagydíj 200,000-rel több nézőt mozgatott meg a 18-49-es korosztályban, mint a szintén az azon a hétvégén tartott darlingtoni NASCAR forduló.

Annak ellenére, hogy Andretti már februárban beadta a csatlakozási kérelmét az FIA-hoz, még mindig nem kapott visszajelzést tőlük. Andretti azonban nem akar várni tovább, és elkezd kockáztatni: a nyáron megkezdi Indianapolisban a leendő Forma-1-es gyárának felépítését, amelyhez majd később csatlakozna egy európai versenyközpont is.

„Szeptemberig, októberig is eltarthat, mire megkapjuk a végleges választ, de elkezdünk költeni addig is, csak hogy elindítsuk a dolgokat. Tudjuk, hogy ezzel nagyot kockáztatunk, de úgy érezzük, megéri így felgyorsítani a folyamatot” – nyilatkozta Andretti az IndyStarnak.

A Miamiban történtekből egy dolog egyértelműen kiderült: a Concorde-egyezmény jelenlegi formája valóban elérte az F1 célját, és gazdaságilag egy, a korábbinál biztosabb alapot ad a már meglévő csapatoknak. Ezzel párhuzamosan azonban a 200 millió dolláros belépési díjnál is nagyobb ösztönző erő kell egy új jelentkezőtől, hogy odaengedjenek bárkit is az asztalhoz, Andretti pedig a többség megítélése szerint még nem tudta demonstrálni ezt.