20 éve halt meg az egykori Ferrari-pilóta, aki sokban hasonlított Sainzra és Leclerc-re

Az olasz veterán 80 versenyen vett részt a Ferrari kötelékében, összesen pedig 194 futamot tudhatott a neve mellett a Forma-1-ben. Michele Alboreto 20 évvel ezelőtt tesztbalesetben veszítette életét az Audi volánja mögött.

Alboreto egy Audi LMP1-es prototípust tesztelt a németországi Lausitzringen, amikor elveszítette az uralmát az autója felett, és lesodródott az útról. Piero Ferrari a Ferrari.com oldalán elevenítette fel, hogy milyen volt együtt dolgozni az olasszal, akit mindig is nagyra tartott.

„Mindig nehéz valakit leírni néhány szóval, és ez nincs másként Michele esetében sem. Világéletünkben jó barátok voltunk, még akkor is, amikor elhagyta a Ferrarit, illetve magát az egész sportot.”

„Ő nagyon udvarias volt, és maximálisan elkötelezett a csapat iránt, továbbá mindig racionális döntéseket hozott. A Tyrrellnél töltött ideje alatt Michele nagyon gyorsnak bizonyult valamennyi pályán, bármilyen körülmények között, ez a tulajdonsága felkeltette apám (Enzo) figyelmét.”

„Minden tulajdonsága megvolt ahhoz, hogy a Scuderia versenyzőjévé váljon” – tette hozzá Piero Ferrari, aki párhuzamot vont jelenlegi pilótájuk, valamint az egykori olasz tehetség között az imolai versenyhétvége példáján keresztül.

„Csak úgy, mint Michele, Carlos és Charles is megmutatták már, hogy bármilyen körülmények között, bármelyik pályán képesek gyorsak lenni. Valójában éppen a múlt hétvégén Imolában bizonyították ezt be. Ezen felül a teljesítményük konzisztens, ebben is hasonlítanak az olasz pilótára.”

