2 topcsapat is fejlesztési csomaggal készül az F1-es imolai fordulóra – sajtóhír

Azt már régóta tudni lehet, hogy a Ferrari csapatának idei első nagyobb fejlesztési csomagja Imolában, azaz a jövő heti versenyhétvégén fog megérkezni, az Auto Motor und Sport viszont arról ír, hogy lesz még egy topcsapat, aki erre készül.

A Red Bull Racing az idei második fejlesztési csomagját fogja bevetni az Emilia-Romagna Nagydíjon, miután idén rosszabbul állnak, mint tavaly ilyenkor – a 6-ból 4 futamgyőzelem egy kiváló, 75 százalékos arány, de messze elmarad a tavalyi eredményeiktől, amikor az osztrák istálló az első 14 nagydíjon veretlen maradt, és csak Szingapúrban szakadt meg sorozatuk, végül 95,45 százalékos győzelmi aránnyal zártak.

Christian Horner csapata pedig most nagy erőkkel küzd azért, hogy megtartsák a vezető pozíciójukat a hátrányukat csökkentő Ferrari és McLaren csapata előtt – hamarosan kiderül, Verstappen sorozatban harmadszor is nyerni tud-e Imolában – 2021-ben és 2022-ben is a holland nyert, a 2023-as verseny pedig árvíz miatt maradt el.

Eközben a Ferrari-csapatfőnök visszaszólt Wolffnak, amikor a Red Bullon gúnyolódott, míg így látott neki a Mercedes a W15-ös felturbózásának.