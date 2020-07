2 csapat járhat nagyon jól a zsetonrendszerrel, a Ferrari nem örül…

A Forma-1 sok dolgon változtatott a koronavírus-járvány kitörésének következtében, többek között jelentősen csökkentették a költségvetési sapka összegét 2021-től, illetve bevezették a zsetonrendszert, ami azt jelenti, hogy nem változtathatnak túl sokat az autóikon a csapatok 2020-ban és 2021-ben.

A csapatoknak jövő hét szerdán kell értesíteniük arról az FIA-t, hogy hogyan akarják felhasználni a fejlesztési zsetonjaikat. Viszont az FIA nemrégiben megváltoztatott, 2021-es technikai szabályai szerint ha egy csapat jelenleg 2019-es alkatrészeket használ, és jövőre azokat 2020-as specifikációra akarja cserélni, ezt anélkül is megtehetik, hogy zsetont használnának fel.

A Racing Point jelenleg a Mercedes 2019-es váltóját használja, és a terveik szerint 2021-ben a 2020-as váltót használnák, ezt pedig zseton felhasználása nélkül megtehetnék. Ráadásul a 2020-as felfüggesztést, hidraulikát, kormányzást és fékrendszert is átvehetik jövőre a Mercedestől, miközben továbbra is marad 2 fejlesztési zsetonjuk.

Hasonló helyzetben van az AlphaTauri is, akik a 2019-es Red Bull-váltót használják, és jövőre a 2020-as specifikációra válthatnak probléma nélkül. Viszont a Ferrari ügyfélcsapatainak, vagyis a Haasnak és az Alfa Romeónak nincs meg ez a lehetősége, hiszen ők tulajdonképpen most is 2020-as alkatrészeket használnak.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto nem is rejtette véka alá a frusztráltságát a témát illetően, hiszen szerinte néhány csapat többet tud kihozni a zsetonrendszerből, mint a többiek. A csapatfőnök erről a Motorsport.com-nak beszélt.

„Szerintem fontos, hogy legyen legalább 2 zseton. Nyilvánvaló, hogy összességében az egész rendszer a jelenlegi, COVID utáni szituáció kompromisszuma.”

„Nem lehetünk teljesen elégedettek, mert ha megnézzük, milyen helyzetben vagyunk, természetesen az lenne a szándékunk, hogy teljes gőzzel fejlesszünk. De megértjük a rendszer lényegét, azt gondolom, hogy ez is a különleges szezon miatti kompromisszumok közé tartozik, amelyek ezt a periódust jellemzik.”

„A Ferrari ismeri a helyzetét, kiértékeltük a helyzetünket és a felelősségünket is a teljes Forma-1 felé, tehát tisztában vagyunk vele, mivel rendelkezünk, és ki is választottuk, hogy mire szeretnénk felhasználni a zsetonjainkat.”

„Azzal viszont nem vagyunk teljesen elégedettek - és erről még mindig szólnak viták -, hogy vannak csapatok, akik tulajdonképpen a teljes csomagjukat felfejleszthetik a 2019-es specifikációról a 2020-as specifikációra.”

„Én azt gondolom, hogy ez nem lenne fair, mert mindenkinek 2 fejlesztési zsetonnal kellene rendelkeznie. Nekünk csak 2 zsetonunk van, és mindenkit limitálni kellene a 2 zsetonra.” – mondta Binotto.