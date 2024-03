19 főre fogyatkozhat a mezőny az F1-es Ausztrál Nagydíjon

A Williams nem hozott tartalékkasztnit Ausztráliába, de James Vowles csapatfőnök megerősítette, fennáll a lehetőség, hogy Alex Albon szombaton megkapja Logan Sargeant autóját, így az amerikai kihagyhatja a melbourne-i forduló hátralevő részét.

Albon hatalmas balesetet szenvedett az Albert Parkban az FP1-en, ahol nagy sebességnél az autó jobb oldalával a falnak csapódott, majd a pálya másik oldalán lévő falba csúszott. A csapat gyorsan megerősítette, hogy Albon nem sérült meg a balesetben, de az FP2-n nem tud részt venni – videó a balesetről itt!

A csapat most alaposan átvizsgálja a kasztnit, hogy kiderüljön, meg tudják-e javítani azt az éjszaka folyamán az egyik jokert kihasználva, az erről való döntés pedig a következő órákban születhet meg.

A csapatfőnök James Vowles így nyilatkozott Albon balesetéről a Motorsport.com-nak: „Elég nagy baleset volt. A motor megsérült, a váltó kettészakadt, és a kasztni is megsérült. Ez a legrosszabb, ami történhetett.”

„Nincs harmadik karosszériánk a helyszínen, ezért most megnézzük, hogy meg tudjuk-e javítani ezt a kasztnit. Vannak javítókészleteink, de nem vagyok benne biztos, hogy meg tudjuk csinálni a kocsit, mert nagyon súlyos baleset volt.”

Az a lehetőség is fennáll, hogy ha nem tudják megcsinálni a kocsit, akkor Albon használhatja Sargeant kasztniját, míg a brit-thai rendelkezésére álló motort és váltót is be kell szerelni az autóba.

Vowles pedig elismerte, a Williams kiszámított kockázatot vállalt azzal, hogy nem hozott tartalékkasztnit a szezon első futamaira:

„Nagyon nyíltan és transzparensen elmondtuk, hogy a tél folyamán mindent abszolút a határig feszegettünk, hogy eljussunk oda, ahol most vagyok, és áldozatokat is kellett hoznunk.”

„Ez az egyik, ami kockázatot jelent, hogy abban reménykedtünk, hogy a harmadik fordulótól lesz tartalékunk, ez azonban nem jött össze. Így a szezon első részében nem lehetett volna nagy balesetünk, de ezt nem sikerült teljesítenünk” – fogalmazott Vowles.

