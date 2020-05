18 éve történt: Barrichello nagy felháborodásra átengedi Schumachernek a győzelmet

Napra pontosan 18 évvel ezelőtt Rubens Barrichello vezette az Osztrák Nagydíjat kényelmes előnnyel, azonban a Ferrari arra kérte a brazil pilótát, hogy engedje át a vezetést a pontversenyt vezető csapattársának, Michael Schumachernek.

Barrichello az utasítás végrehajtásával végül egészen az utolsó kör utolsó kanyarjáig várt, ekkor engedte maga elé Schumachert. Ennek megfelelően nagyon kicsi lett a különbség a két ferraris között: kevesebb mint két tizedmásodperc, pontosabban 182 ezredmásodperc választotta el Barrichellót és Schumachert, így pedig az F1 történetének legszorosabb befutói közé került a heves vitákat kiváltó verseny.

Az osztrák A1 Ringen történtekkel pedig sem a sajtó, sem a szurkolók nem voltak elégedettek. Először is, a legtöbben korainak érezték ezt a csapatutasítást, hiszen az Osztrák Nagydíj a szezon hatodik versenye volt, és a német ekkor már az első 5 futamból 4 győzelmet szerezve a pontverseny élén állt – közel kétszer annyi pontot gyűjtve, mint a második Juan Pablo Montoya.

Tehát már akkoriban is elhamarkodottnak tűnt ez a döntés, és később be is bizonyosodott, hogy szükségtelen volt a döntés: a 17 futamos szezon tizenegyedik futamán, a Francia Nagydíjon már eldőlt, hogy Michael Schumacher lett a 2002-es idény világbajnoka.

Az Osztrák Nagydíj dobogós ceremóniája pedig meglehetősen kínos volt: a közönség fújolással fejezte ki nemtetszését. Schumacher pedig megtörte a protokollt azzal, hogy átengedte Barrichellónak a dobogó legfelső fokát, és neki adta a győzelemért járó trófeát.

Az FIA-nak pedig nem tetszett, amit a ceremónián látott, és komoly büntetést szabott ki Schumacherre, Barrichellóra és a Ferrarira – a csapatutasítás miatt viszont nem járt büntetés.

Azonban az év későbbi részében az FIA úgy döntött, hogy a 2003-as szezontól kezdve betiltja a csapatutasítást, viszont ezt a szabályt nagyon nehéz volt betartatni. A csapatok kódolt üzeneteket kezdtek használni, ami technikailag nem számított szabályszegésnek.

Podium: race winner Michael Schumacher, Ferrari, second place Rubens Barrichello, Ferrari Fotó készítője: Motorsport Images

Amikor a Ferrari a 2010-es Német Nagydíjon azt mondta Felipe Massának, hogy „Fernando gyorsabb nálad”, akkor mindenki tudta, hogy mit jelentenek valójában ezek a szavak, és Massa nem sokkal később el is engedte maga mellett Alonsót. A Ferrari döntése ekkor sem aratott tetszést, az FIA pedig 100 ezer dollárra büntette a vörösöket, de Alonso megtarthatta a győzelmét.

A Hockenheimben történtek pedig csak még inkább megerősítették, hogy mennyire nehéz az FIA-nak szabályozni a csapatutasításokat, így decemberben el is törölték a csapatutasítás betiltását, azóta pedig számos alkalommal éltek is a csapatok ezzel a lehetőséggel.

Ironikus, hogy a legnagyobb vitát nem is egy csapatutasítás meglépése okozta, hanem egy csapatutasítás be nem tartása: a 2013-as Maláj Nagydíjról van szó, ami a hírhedt „Multi-21-es történet”.

Sebastian Vettel a 2012-es Brazil Nagydíjon történtek miatt még mindig mérges volt Mark Webberre, és úgy döntött, hogy nem tartja be a „Multi-21-es” üzenetet, ami azt jelentette, hogy nem támadhatta volna Webbert. De mégis megelőzte, és egy vitatott győzelmet szerzett ezzel a német.

