155 millió dollárt költhet Räikkönen csapata a Forma-1-ben

2019-ben már nemcsak névadó szponzorként vállalt szerepet az Alfa Romeo, hanem a nevezési listán is ők szerepeltek, valamint az autó kasztnija is felvette az olaszok nevét. Ezek a változások csak papíron, valamint marketingértékben jelentettek változást, a csapatot birtokló svéd Longbow befektetési társaság a helyén maradt, és a csapatközpont is maradt a svájci Hinwilben.

Ez volt a második teljes szezonja Frederic Vasseurnek csapatfőnökként, és bár ugyanazt a pozíciót érték el a csapatvilágbajnokságban, a háttérben jelentős fejlesztések történtek a hinwili központban.

Az Alfa Romeóval kötött megállapodás értelmében 2021 végéig adja a csapat és az autó nevét az olasz márka, az együttműködés hatásai pedig azonnal érezhetőek voltak: növekedett a márka megjelenése és hozzájárulása, ezzel lehetővé téve, hogy 10%-kal növekedjen a csapatlétszám: az eddigi 400 helyett már 460 embert foglalkoztat a svájci gyár, és egy új szimulátort is üzembe helyeztek.

Egyéves üzemanyag beszállítói megállapodást kötöttek a Shellel, ami az Alfát is birtokló Fiat-Chrysler csoportnak volt köszönhető. Ezen felül szponzori megállapodásokat kötöttek a Claróval egy latin-amerikai távközlési céggel, a Singhával (sörmárka), a Richard Mille-lel (óragyártó) és még egy sor másodlagos szponzorral, mélyítve ezzel a pénzügyi hátteret.

A büdzsé így 135 millió dollárról 155 millió dollárra növekedett. A bevételek a kiadásokkal arányosan növekedtek, köszönhetően az említett megállapodásoknak és az Alfa Romeo megnövekedett szerepvállalásának, így még a bővítésekkel és a sikertelen szezonzárással együtt sem volt veszteséges a gárda 2019-ben.

Pár kihívással azért szembeáll a csapat, például az erős svájci frank, vagy Svájc szigorú és drága munkaügyi törvényei. Ezeken a problémákon sokat nem változtatnak a 2021-es szabályváltozások, ezért a biztos pénzügyi alap miatt az elsődleges cél az Alfa Romeónál már nem a csapat megszilárdítása, hanem az azonnali formajavulás, és természetesen a 8. helyről való előremozdulás.

A csapat így kommentálta az idei évet: „Jó munkát végeztünk és sikerült a szponzori bevételeinket növelnünk. Összehasonlítva a két évvel ezelőtti helyzetünkkel ez hatalmas előrelépés, és ha folytatjuk a megkezdett munkát ebben az irányban, jó pozícióban lehetünk.”

