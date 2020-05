13 verseny, amikor nem az nyert, akit első helyen intettek le az F1-ben

1973-as Kanadai Nagydíj: Howden Ganley és a safety caros illúzió 1 / 13 Fotót készítette: David Phipps Howden Ganley nevére valószínűleg nem túl sok Forma-1-rajongó emlékszik, leginkább pedig az 1973-as Kanadai Nagydíjjal került a reflektorfénybe a formulaautózás királykategóriájában. Mosportban gurult először a pályára a safety car, Ganley pedig hirtelen a Porsche 914 mögött találta magát, és azt az utasítást kapta, hogy előzze meg az autót. A safety car Francois Cevert és Jody Scheckter incidense után jött be a pályára, miután törmelék maradt az aszfalton, és a marshaloknak is be kellett jönniük a pályára, hogy eltávolítsák a törmeléket. Amikor újraindították a versenyt, Ganley minden bizonnyal élete versenyét futotta, és őt intették le az első helyen. Viszont később korrigálták az időmérési hibát, és így Peter Revson lett a győztes, Ganley pedig végül a hatodik pozíciót kapta meg.

1976-os Brit Nagydíj: Hunt diszkvalifikálása 2 / 13 Fotót készítette: LAT Images Az 1976-os Brands Hatch-i versenyen sem az lett a hivatalos végeredmény, ahogyan leintették a futamot. Hogy miért? Hunt felfüggesztése eltört, miután az 1-es kanyarban összeért Niki Laudával és Clay Regazzonival. A brit bejött a bokszba azelőtt, hogy egy teljes kört teljesített volna a pályán. A versenyt megszakították, eközben a McLaren autóját megjavították, és az újraindításnál Hunt ismét ott lehetett a mezőnyben, miközben kétes, hogy folytatni tudta volna-e a versenyt az autójával, ha nem szakítják azt félbe. Ráadásul nemcsak visszatért a pályára, hanem meg is nyerte a versenyt. Ezután számos csapat óvást nyújtott be, amelyet először elutasítottak, viszont a Ferrari továbbra is kitartott az óvás mellett, és végül az FIA bírósága elé került az ügy, és közel két hónappal a verseny után diszkvalifikálták Huntot. Utólag ezek a történések csak még drámaibbá tették a szezonzárót Fujiban.

1978-as Olasz Nagydíj: Ronnie Peterson rajtbalesete 3 / 13 Fotót készítette: Ercole Colombo Ronnie Peterson halála miatt rendkívüli szomorú volt az 1978-as verseny az ikonikus monzai pályán. A Lotus és Mario Andretti pedig azt akarta, hogy a csapat történetének egyik legtragikusabb napján nyerni tudjanak. Andretti pedig meg is nyerte a versenyt, miután pár másodperccel megverte Gilles Villeneuve-öt, viszont a hivatalos végeredmény végül más lett. Azonban Andrettit és Villeneuve-öt is 1 perces időbüntetéssel sújtották, mert kiugrottak a rajtnál, így pedig a győzelem a Brabham akkori pilótájához, Niki Laudához vándorolt.

1980-as Kanadai Nagydíj: Pironi dominál, de Jones ünnepelhet 4 / 13 Fotót készítette: LAT Images Didier Pironi szelte át elsőként a célvonalat 1980. szeptember 27-én a Ligier autójával Montrealban, de kevesen emlékeznek arra, hogy ő futott be elsőként. A fotókon Alan Jonest mutatják győztesként, hiába ért célba közel 40 másodperccel később, mint Pironi, a végeredmény szerint 20 másodperccel Pironi előtt végzett, mivel Pironi kiugrott a rajtnál, ezért 1 perces büntetést kapott. A büntetés ellenére Pironi nem adta fel, és rendkívül gyors köröket futott, azonban végül meg kellett elégednie a harmadik hellyel Jones és Carlos Reutemann Williamse mögött.

1982-es Brazil Nagydíj: Nelson Piquet összeesik, és nem csak a dobogón 5 / 13 Fotót készítette: LAT Images Nelson Piquet túl sok folyadékot vesztett az 1982-es Brazil Nagydíj közben, és emiatt összeesett a dobogón, amit a fenti képen is lehet látni. Keke Rosberg segíteni próbált Piquet-nek a dobogón, viszont végül mindkettejükre ugyanaz a sors várt: mindkettejüket kizárták, mivel az autóik nem érték el a szabályzatban meghatározott minimumtömeget. Alain Prost, aki a harmadik helyről szemlélhette a történeteket, végül az első helyen végzett.

1985-ös San Marinói Nagydíj: De Angelis második győzelme 6 / 13 Fotót készítette: Sutton Images Az 1980-as években egyáltalán nem volt gyakori, hogy diszkvalifikáltak autók amiatt, hogy nem érték el a szabályzatban foglalt minimumtömeget. Alain Prost pár évvel korábban nyert azután Brazíliában, hogy Nelson Piquet-t és Keke Rosberget diszkvalifikálták, 1985-ben viszont ő vesztett el egy győzelmet azután, hogy számos pilóta autójából kifogyott az üzemanyag a versenyen. Köztük volt Ayrton Senna is, aki a pole-pozícióból indulva dominált, majd Stefan Johansson a Ferrarival is ugyanerre a sorsa jutott. Elio de Angelis a Lotusszal a második helyen futott be, de végül ő lett a győztes azután, hogy Prostot kizárták, amiért 2 kilogrammal könnyebb volt az autója a kelleténél. Az olasznak ez volt a második és az utolsó győzelme a Forma-1-ben.

1987-es Mexikói Nagydíj: Mansell kihasználja a piros zászlót 7 / 13 Fotót készítette: Sutton Images Az 1987-es Mexikói Nagydíj valójában két versenyből állt, ugyanis a verseny 30. körében a piros zászló megszakította az addigi versenyt Derek Warwick balesete miatt, ami a Peraltada kijáratánál történt. Nigel Mansell a verseny azon pontjáig óriási előnnyel rendelkezett, az első verseny eredményét pedig összesítették a 33 körös „második verseny” eredményével, a második verseny végén Nelson Piquet haladt át először a célvonalon a Mexikói Nagydíjon. A két verseny összesített eredményének következtében végül Mansell tudott győzni, aki ezzel csökkentette a hátrányát a világbajnoki pontversenyben, amikor már csak két verseny volt hátra. Viszont ez volt Mansell utolsó versenye abban a szezonban, mivel óriási balesetet szenvedett a Japán Nagydíj időmérőjén.

1989-es Japán Nagydíj: Nannini nyer Senna és Prost ütközése után 8 / 13 Fotót készítette: LAT Images A Forma-1 történelmének egyik legvitásabb esete Ayrton Senna és Alain Prost utolsó ütközése csapattársakként az 1989-es suzukai versenyen. A két legenda a sikánnál ütközött össze, majd a marshalok visszatolták Sennát a pályára, aki bejött a bokszba a megsérült első szárnyával, és végül első helyen is futott be a versenyen – ezzel kiemelten foglalkozott a Senna című film is. Ahogyan azzal is, ami ezután történt: a dobogós ceremónia késett, mivel a marshalok éppen a döntésről tanácskoztak, és végül elvették Sennától a győzelmet, amit az olasz Alessandro Nannini örökölt meg a Benettonnal, és ez volt az egyetlen győzelme a Forma-1-ben.

1990-es Kanadai Nagydíj: Berger kiugrik a rajtnál, így Sennához kerül a győzelem 9 / 13 Fotót készítette: Sutton Images Az 1980-as történtek után 1990-ben sem az nyert végül, akit elsőként intettek le, ugyanis az „átmeneti győztes” beugrott a rajtnál, amiért 1 perces időbüntetést kapott. Ez történt Didier Pironival 1980-ban és Gerhard Bergerrel 1990-ben. Ebből Berger csapattársa, Ayrton Senna profitált, a brazil pedig a büntetés ismeretében nem védekezett keményen az osztrák ellen, így Berger végül 45 másodperces előnnyel ért be. De ez a különbség sem volt elég: Senna lett végül az első, Berger pedig a negyedik helyre esett vissza.

1994-es Belga Nagydíj: Schumachert diszkvalifikálják 10 / 13 Fotót készítette: LAT Images Michael Schumacher dominálni tudott a különleges, 1994-es Belga Nagydíjon: átalakították a pályát a tragikus San Marino-i nagydíjhétvége után, ahol Ayrton Senna és Roland Ratzenberger is életét vesztette. Az Eau Rouge és a Raidillon szekcióját egy sikánná alakították át, hogy lassabb legyen a pálya. De nem ezért került fel ez a verseny a listára, ugyanis Michael Schumacher domináns győzelmet aratott, miután megelőzte az életében először pole-t szerző Rubens Barrichellót. A német legenda egyedül a 19. körben inogott meg, amikor megpördült, majd gyorsan folytatta a versenyt. Miután Schumacher már a dobogón ünnepelt, diszkvalifikálták a Benetton versenyzőjét, amiért a padlólemeze vékonyabb volt annál, amit a szabályok engedélyeznek. A csapat azt állította, hogy nem annak eredményeképpen lett vékonyabb a padlólemez, hogy az autó az aszfalthoz súrlódott, hanem azért, mert megpördült Schumacher, és a kerékvetők ledörzsölték a padlólemezt. Viszont a versenybírák elutasították ezt az érvelést.

2003-as Brazil Nagydíj: Fisichella nyer, elveszti a győzelmet, majd visszakapja azt 11 / 13 Fotót készítette: XPB Images A képen szereplők arca leírja, hogy mi történt: Giancarlo Fisichella azt gondolta, hogy megnyerte a brazil versenyt, miután piros zászló lépett érvénybe Mark Webber nagy balesete után, majd Fernando Alonso is eldobta a kocsit a pálya egyik leggyorsabb részén. Az olasz versenyző a Jordan-Forddal megelőzte Kimi Raikkönen McLarenjét a pályán azután, hogy a finn hibázott – mindez az 54. kör teljesítése előtt történt. A versenybírók azt feltételezték, hogy a piros zászló az előzést követő körben lépett érvénybe, az 54. körben pedig már Fisichella állt az élen. De ez az eredmény csak pár nappal később lett hivatalos. A verseny végén, mivel már teljesítették a verseny tervezett távolságának 75 százalékát, az 53. körben érvényes állás szerint díjazták a versenyzőket, így Kimi Raikkönen a második Forma-1-es futamgyőzelmét ünnepelhette. Nem sokkal később viszont felülvizsgálták az eredményt az 54. kör állása szerint számították a hivatalos végeredményt, így Fisichella lett a győztes. A trófeát viszont csak a következő, imolai verseny előtt adták át Fisichellának, a McLaren pedig nem nyújtott be óvást az eredményváltozás miatt.

2008-as Belga Nagydíj: Hamilton levágja a sikánt, Massa ünnepelhet 12 / 13 Fotót készítette: XPB Images Drámai végjátékot láthattunk a 2008-as Belga Nagydíjon, amelyen Lewis Hamilton és Kimi Raikkönen harcolt egymással a győzelemért. Viszont ahogy az a fenti képen is látható, levágta a sikánt, így előzte meg Raikkönent. Hamilton is érezte, hogy vissza kell adnia a pozíciót, viszont a következő egyenesben rögtön támadta a finnt, és a La Source-nál átvette a vezetést. Aztán az eső elvégezte a munkáját, miután mindketten hibáztak – Raikkönen végül nagyobbat is hibázott, és a falnak ment nem sokkal a verseny vége előtt. Végül Hamiltont intették le az első helyen, és győztesként ünnepelt a dobogón, de ezután 25 másodperces büntetést kapott a sikán levágása miatt. Ezzel visszaesett a harmadik helyre, a győzelem pedig a világbajnoki riválisához, Felipe Massához vándorolt.