119 körrel folytatódott a 18 colos abroncsok tesztje

A Pirelli nem túl irigylésre méltó helyzete pénteken folytatódott, a gumigyártó egy időben tesztelte a héten a 2020-as abroncsokat és az új, 18 colos kerekeket, utóbbit továbbra is Szergey Szirotkin próbálgatta, pénteken ráadásul bőven volt is erre lehetősége az orosznak. A Pirelli új abroncsait 119 körön át nyúzhatta pénteken, ezzel értékes információkra szert téve a jövőre nézve.

"Nagyon elégedettek vagyunk, hogy egy vadonatúj fejezetet nyithattunk a Paul Ricard-pályán a 18 colos gumikkal, amelyek új korszakot jelentenek a Forma-1-ben. Egyben a legújabb tervezésű 13 colos gumik tesztelése is folyt a Renault "szamár" autójával. Teljesítettük a terveket, és a 18 colos gumikkal 213 kört tehettünk meg, ami nagyon hasznosnak bizonyult. Ez az új generációja az új gumiknak, és most tapossuk ki a fejlesztés irányát. Persze még nehéz lenne bármit is beleképzelni ebbe a tesztbe, mert ehhez még nagyon korai az időpont, de szerencsére jó időnk volt. Köszönjük a Renault és Szergej Szirotkin munkáját" - mondta Mario Isola, a Pirelli F1-es főnöke.

A 2021-ben bevezetésre tervezett abroncsok mellett a jövő évi fejlesztéseket közben Esteban Ocon tesztelte a héten. "A 13 colos, 2020-ra tervezett gumikkal 212 kört tettünk meg Esteban Ocon és a Mercedes révén, A munka a sima abroncsok kiértékeléséből állt, ahogy igyekszünk véglegesíteni a jövő évi specifikációkat" - tette hozzá Isola.

