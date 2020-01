100 nap múlva F1-es futam: mit érdemes tudni a Holland nagydíjról?

1. Több mint egy millió érdeklődő

8 hónapja hozták meg a döntést arról, hogy az F1 visszatér Hollandiába május első hétvégéjén zandvoorti pályára. A legutóbbi futamot 1985-ben rendezték, pontosan 35 évvel ezelőtt. Az első hetekben igazi küzdelem indult a jegyekért Hollandiában, köszönhetően a Max Verstappen körüli felhajtásnak.

A szervezőkhöz több mint egy millió jegykérelmet nyújtottak be. A sportot követő TV nézők száma 31%-al növekedett 2019-ben Verstappen sikereinek köszönhetően, az F1 népszerűsége pedig soha nem látott módon emelkedett. A szurkolók, akik narancsra festették a belga, német és osztrák tribünöket, végre kaptak egy hazai futamot.

Circuit Zandvoort renovation Fotó készítője: Ronald Vording

2. A megközelítés körüli kérdések

Hamarosan adódik a kérdés, hogy a sok szurkoló hogyan tud eljutni a versenypályára, az ugyanis nem a legjobban megközelíthető létesítmény Hollandiában. A szervezők próbálnak minél jobban a tömegközlekedésre támaszkodni, mivel a versenyhétvégén nem lehet majd autóval megközelíteni a pályát.

Hétvégenként jelenleg is óránként 10 vonat közlekedik arra, de ezt a járatsűrűséget még 30%-al növelni kell ahhoz, hogy a napi több mint 100 000 szurkolót kiszolgálják. Akik mégis autóval szeretnének menni a nagydíjra, útjuk utolsó részét vagy biciklivel, vagy transzferbusszal tehetik meg. A pályaigazgató Robert van Overdijk reményei szerint így el tudják kerülni a zandvoorti hétvégéket megbélyegző közlekedési dugókat.

Artist impression of Circuit Zandvoort Fotó készítője: Circuit Park Zandvoort

3. Politikai küzdelmek

A versenyt megerősítő bejelentések után is érkezett ellenvélemény olyan környezetvédelmi csoportoktól, mint a népszerű Duinbehoud alapítvány. Mind a versenyhétvége méretével, mind annak környezeti hatása ellen voltak kifogásaik, ideértve a pálya renoválását is, de múlt héten Robert van Overdijk a Motorsport.com-nak azt nyilatkozta, minden szükséges engedéllyel rendelkeznek.

4. Teljes gőzzel építik a pályát.

A pályát teljes egészében fel kellet újítani ahhoz, hogy a Forma-1 mezőnyét fogadhassa. Bár a vonalvezetés alig változik, a boxkijáratot át kellett alakítaniuk. Több kanyart is megdöntöttek, hogy az előzéseket elősegítsék, és persze mert remekül mutatnak majd élőben és a TV-n keresztül is.

Az építkezésből már csak a hátsó egyenes van hátra, a pályát pedig tervek szerint Februárban adják át. „Hatalmasat haladtunk előre egy hónap alatt. Továbbra is az a tervünk, hogy Február végéig befejezzük a felújítást, hogy azután a pályát használatba lehessen venni.”

5. Igazi fesztiválhangulat

A nagydíj szervezői bíznak a rendezvény sikerében, és több koncerttel, színes programokkal készülnek. „Teljessé akarjuk tenni a szurkolók napját, hogy kora reggeltől késő estig jól szórakozzanak” – nyilatkozta Imre van Leeuwen, a versenyhétvége igazgatója. A holland fellépők mellet külföldi sztárfellépők bejelentését is ígérik.

