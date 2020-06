10 éve olyat repült Webber az F1-ben, hogy sokan a nagyon rosszra gondolhattak (videó)

A Forma-1 mindig is veszélyes volt, és az is marad, független attól, hogy a sport rettentően sokat fejlődött, a biztonság területén is. Az FIA egészen kiváló munkát végez, és soha nem állnak le a különböző fejlesztésekkel.

Még több F1 hír: F1-es világbajnokká tenné Nissanyt a Williamsszel egy befektető

A motorsportban azonban mindig vannak váratlan események, vagy bizonyos rések a „pajzson”. Néha sajnálatos módon egy nagyon nagy baleset mutatja meg azt, hogy melyik az a terület, ahol erősítésre van szükség.

A korai időkben ezek halálesetekkel jártak, de mára már egy F1-es autó az egyik legnagyobb biztonságot nyújtja. A tempó, a váratlan események sorozata azonban egy olyan veszélyességi faktort ad a kategóriának, ami néha kikerülhetetlen.

Erről Mark Webber is tudna beszélni, aki hosszú időn át versenyzett a Forma-1-ben és a motorsportban. Azon kevesek közé tartozik, akinek adott volt a lehetőség a folytatásra, ráadásul az élmezőnyben, de nemet mondott.

Az ausztrál a karrierje utolsó felében a Red Bullal versenyezhetett, és noha 2010 és 2012 között megkérdőjelezhetetlenül a legjobb autó dolgozhatott alatta, nem érhetett fel a csúcsra. Ezeket a sikereket a csapattársa, Sebastian Vettel gyűjtötte be a másik Red Bullal.

Webbernek is volt pár nagyobb balesete a pályafutása során, amiket szerencsére mindig megúszott súlyos sérülések nélkül, kivéve például a kerékpárbalesetet a 2009-es szezon előtt. 10 évvel ezelőtt pedig a pályán szenvedhette el élete legnagyobb balesetét.

A helyszín Valencia volt, ami azóta nem tagja a sorozatnak. Webber ráfutott az előtte haladóra, majd ezt követően a levegőbe emelkedett. Szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket, ahogyan Heikki Kovalainen sem a Lotus volánja mögött.

Az FIA sokat nem várt az elemezésekkel, amik után újabb módosításokat eszközölt az autókon, hogy megakadályozza az ehhez hasonló ráfutásokat.

Ajánlott videó: