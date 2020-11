1 percben az FP3-as megforgások - Videó

Az Istanbul Park remek vonalvezetését egyelőre nem élvezhetik a pilóták, miután a sebtében újraaszfaltozott pálya a szárazon is úgy csúszott az autók számára, mintha jégpályán lettek volna.

Arra mindenki valamilyen szempontból felkészülhetett, hogy nem lesz egyszerű dolgok Törökországban, hiszen a pályát 2011-ben használta utoljára az F1, akkor pedig az aszfalt púposodása jelentette a problémát, a török szervezők elmondása szerint az új aszfalt nélkül még rosszabb lett volna a helyzet.

Az eső azonban mindenre rátett még egy lapáttal, és nem csoda, hogy nehezen tartották a pályán az 1000 lóerős gépeket a pilóták, miközben a gumik nem melegednek eléggé, a pálya csúszós, olajos felületére pedig ráesett az eső, lemosva azt a pici felgumizódást is, amit pénteken már odatettek az autók.

Egyelőre az is kérdéses, hogy elengedik-e az időmérőt ilyen körülmények között, amely sok szakértő szerint egyáltalán nem teszi lehetővé a normális versenyzést, de sajnos az is biztos, hogy ahogyan Romain Grosjean is mondta, vasárnap így is, úgy is alig lehet majd előzni.

