1 évet csúszhat a Concorde Egyezmény a Forma-1-ben

Az F1 alapját a Concorde Megállasodás adja. Ez az a bizonyos szerződés, amit a csapatok, a gyártók és minden sportban érintett fél aláír. Enélkül a sport nem működhetne. A megállapodásban szerepelnek a kereskedelmi szerződések, a pénzelosztások, a csapatok jogai, és így tovább.

Egy nagyon átfogó megállapodásról van szó, amit több évre szól. A 2021-es szabályokat az aktuális szerződése lejárásának időpontjához időzítették, ami december vége. Addig van idő aláírni az új megállapodást.

Egyelőre egy fél sem tette ezt meg, és lehetséges, hogy 2022-re tolódik a megállapodás megkötése, mivel a koronavírus minden forgatókönyvet átírt, és 1 évvel eltolták az új szabályok bevezetését. Sőt, a hírek szerint további 1 esztendővel halaszthatják el a teljesen új Forma-1-et.

A kialakult helyzet miatt a Concorde Megállapodás is nagyban változhat, aminek gazdasági okai vannak. A megállapodás 5 évre szólna, de jelenleg rendkívül sok a kérdőjel, így ésszerűbb lehet, ha a szerződést csak 2022-ben rögzítik.

A vírus miatt patthelyzet alakult ki, és az eddig legfontosabbnak tartott Concorde Megállapodás is a lista másik felére kerülhetett, hiszen most a „túlélés” a cél, miközben folyamatosak az átszervezések, és a nem tervezett szabályváltozások.

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Az új Concorde Egyezményről már több mint 1 éve megkezdődtek a tárgyalások, és látván a mostani helyzetet, valószínűleg ideálisabb is, hogy nem állapodtak meg az egyezményről, mert most sok dolgot újra kellene tárgyalni benne.

Úgy tűnik, hogy a kora tavaszra tervezett megállapodás megkötését elhalaszthatják, akárcsak a nagy szabályváltozásokat. Gyakorlatilag 4 hét leforgása alatt minden megváltozott, így új alapokkal kell ismét tárgyalóasztalhoz ülniük a feleknek.

Lehetnek olyan csapatok, akik még ebben a helyzetben is szilárd alapokkal rendelkeznek, és alá tudnák írni a megállapodást, de mivel a feltételek változhattak, valamint a mezőny másik része jobban küszködik a vírus okozta károk miatt, talán nem lehet más ésszerű megoldás, mint a halasztás.

Ezen felül kérdések kerültek elő például azokkal a bevételekkel kapcsolatban, amiket a Liberty 2020-ra és 2021-re garantálhat az egyes csapatok számára. Mindeközben többen a költségvetési sapka csökkentését követelik. Egyesek 20%-os csökkentést kértek. Az új összeg 175 millió helyett 100 és 150 között lehet.

Amíg nem minden világos, a csapatok aligha fogják elkötelezni magukat a következő 5 évre. Ha nem állapodnak meg a felek egymással, akkor meghosszabbíthatják a jelenlegi szerződést 2022-re, ugyanazon feltételek mellett, kivéve az időközben hozott változtatásokat a gazdasági helyzetre reagálván.

Jelenleg ezek csak pletykák, de tekintve az általános helyzetet, nagyon is ésszerű megoldás lehet. Az F1 természetesen egyetlen egy gyártót sem akar elveszíteni, beleértve a csapatokat, mert az akár egy dominót indíthat be, mint a legutóbbi gazdasági világválság során, amikor rövid időn belül a Honda, a BMW és a Toyota is távozott.

