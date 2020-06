Vettel: Mugello megérdemli, hogy F1-es nagydíjat tartson!

Az új szezonra való felkészülés részeként a Ferrari két pilótája, Sebastian Vettel és Charles Leclerc kedden a Ferrari 2018-as kocsiját, az SF71H-t vezethette a mugellói pályán. A két versenyző a barcelonai tesztek óta először ülhetett Forma-1-es autóba, ami kis híján négy hónappal ezelőtt ért véget.

A négyszeres világbajnok német utoljára 2012-ben, egy szezonközi teszten vezethetett Mugellóban, és elmondása szerint örülne neki, ha Mugello F1-es versenyt rendezne.

„Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhettem a cockpitbe egy olyan szünet után, ami még hosszabb is volt, mint általában a téli szünet. Annak is nagyon örülök, hogy végre újra láthattam a srácokat.”

„Jó volt újra érezni az autót, ráadásul egy ilyen kiváló pályán. Tényleg azt gondolom, hogy Mugello megérdemli, hogy Forma-1-es nagydíjat rendezzen. Már nyolc éve nem vezettem itt, emiatt kellett egy pár kör ahhoz, hogy hozzászokjak a pályához, onnantól kezdve pedig nagyon élveztem a vezetést.”

A hírek szerint Mugellónak is komoly esélye van az F1-es versenyrendezésre, amely futamot valószínűleg a szeptember 6-i monzai verseny után ütemezhetnék be. De Mugellón kívül sok másik pályával is „szemez” a Forma-1, és valószínűnek tartják, hogy az eddig ismertetett nyolc futam is Európában marad a mezőny.

Mugello még soha nem rendezett Forma-1-es versenyt, a MotoGP-ben viszont már 1994 óta rendeznek mugellói versenyeket, és GT-sorozatok is látogattak már el a pályára.

Hasonlóan vidám nyilatkozatot adott Vettel csapattársa, Charles Leclerc is, a teszt során körülbelül egy futamnak megfelelő kilométert tett bele a Ferrari SF71H-ba.

„Nagyon király volt újra visszatérni a pályára! Hiányzott… még úgy is, hogy meglehetősen elfoglalt voltam a virtuális versenyzéssel a hosszú szünet alatt. De szükségem volt már arra, hogy fizikailag is érezzem a sebességet.”

„Az pedig, hogy egy olyan látványos pályán térhettem vissza egy Forma-1-es autó volánja mögé, mint Mugello, csak segített abban, hogy még emlékezetesebb legyen a mai nap. Most pedig már a szezonra tekintünk előre, és a következő hétre, amikor komolyra fordulnak a dolgok.”

A Ferrari a Mercedes, a Renault és a Racing Point után a negyedik csapat volt, amely Forma-1-es teszten vett részt az ausztriai szezonkezdet előtt. A Ferrari ezt írta a mugellói tesztről:

„Direkt ugyanolyan munkakörülmények között dolgoztunk, mint amilyet a csapat Ausztriában fog tapasztalni. A anti COVID-19 protokollok szerint dolgoztunk, tehát a szerelők és a mérnökök szájmaszkban voltak és a távolságtartásra törekedtek egy átalakított garázsban.”

„Sebastian és Charles pedig ugyanazt csinálta, amikor az ebédszünetben helyet cseréltek az SF71H-ban.” – áll a közleményben.