„Verstappen Ayrton Senna szerepét vette át a modern F1-ben”

Jo Ramírez 1960 és 2001 között a Forma-1 vérkeringésében töltött be fontos szerepet, így számos sztár felemelkedését és bukását is testközelből láthatta. A McLaren egykori koordinátora, aki Prost és Senna párharcát is követte, Alonso kiemelkedő teljesítményét emelte ki Bahreinből, amelynek levét Hamilton itta meg - tette mindezt az AS hasábjain.

„Fantasztikus párharc volt két klasszis között. Fernando megelőzte őt, Lewis visszanyerte a pozícióját, a spanyol pedig megtalálta a módját, hogy ismét megelőzze őt, méghozzá hihetetlen módon. Szerintem elképesztő volt. Ezek a manőverek teszik naggyá ezt a sportot.”

Ramírez azonban nemcsak Alonso szerepét emelte ki, hanem a Verstappen-jelenséget is, hiszen a hollandot olyan tehetségesnek tartja, mint amilyen versenyzői képességekkel annak idején Ayrton Senna is meg volt áldva.

„Ez az ember nagyon jó. Ayrton Senna szerepét vette át a modern F1-ben, és azzal az autóval, azzal a csapattal és Adrian Neweyval szinte megállíthatatlan” – vélekedik a Forma-1 egyik kiemelkedő alakja az AS-nek.

A fogadóirodák hasonlóképpen gondolkodnak Verstappenről, mint Ramírez, hiszen a hollandot tartják a favoritnak, míg Alonso a 2. helyen szerepel a listán.