Miután Max Verstappen a múlt héten határozottan kijelentette, hogy nem kér a 2016-os világbajnok, Nico Rosberg tanácsaiból a Lewis Hamilton elleni küzdelemben, a német ismét válaszolt.

„Pedig most már azt is el tudom mondani, milyen legyőzni Lewist az Extreme E-ben” – mondta Rosberg a The Telegraph újságírójának, Erik van Harennek.

Az Extreme E egy idén rajtoló forradalmi sorozat, melyben a versenyzők elektromos hajtású terepjárókkal versenyeznek. Nico Rosberg és Lewis Hamilton egyaránt saját csapatot indít a szériában, amivel némileg újjáéledt korábbi F-1-es rivalizálásuk.

„Mintha valaki direkt alakította volna így. A csapataink az időmérőn, az elődöntőben és a döntőben is egymás ellen küzdöttek” – mondta Rosberg, akinek csapata megnyerte a szezon első futamát.

Az Extreme E olyan problémákra igyekszik felhívni a figyelmet, mint a nemek közötti egyenlőség vagy a klímaváltozás. Rosberg és Hamilton ezen ügyek mellett is elköteleződött, amikor a nevezés mellett döntött.

