A Pirelli megerősítette az első 8 F1-es nagydíj gumikeverékeit

A Forma-1 mezőnye júliusban indul útjára a 2020-as szezon részeként. A koronavírus miatt sokat csúszott az idény, és lehetnek még változások. Egyelőre csak 8 futamot jelentettek be, melyek között a Magyar Nagydíj is szerepel.

A nézők dupla nagydíjakat is láthatnak, ami azt jelenti, hogy az adott helyszínen 1 hét különbséggel két futamot is rendeznek. Jelenleg a Red Bull Ring és Silverstone ez a helyszín, ugyanakkor a hírek szerint Oroszország, Kína, Bahrein, vagy akár Abu Dhabi is csatlakozhat ehhez a listához.

A Pirelli a Magyar Nagydíjon használatos keverékeket is megerősítette, amik a C2-es, a C3-as és a C4-es gumik lesznek. Érdekesség, hogy ezen a 8 versenyen egy alkalommal sem fog előkerülni a C5-ös, vagyis a leggyorsabb keverék.

A Pirelli hivatalos táblázata a keverékekkel, amik az adott hétvégén a kemény, a közepes és a lágy abroncsot fogják jelenteni

Nagydíj C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 Ausztria (július 5.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Ausztria (július 12.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Magyarország (július 19.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Anglia (augusztus 2.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Anglia (augusztus 9.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Spanyolország (augusztus 16.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Belgium (augusztus 30.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék Olaszország (szeptember 6.) Kemény keverék Közepes keverék Lágy keverék

