ÉLŐ F1-ES KÖZVETÍTÉS: Brit Nagydíj - 2. szabadedzés (LIVE)

Fernando Alonso jön be másodiknak, másfél tizeddel elmaradva Verstappen idejétől. A spanyol is a piros oldalfalú gumikat használta. Valtteri Bottas viszont meg is előzi Alonsót. Úgy tűnik, jönnek is az időmérős körök. Egyre többen rakják fel a legpuhább Pirellit.