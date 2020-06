Wehrlein nyert a Formula E virtuális New York-i futamán!

A Formula E virtuális bajnoksága, a Race at Home Challenge ezúttal a New York-i pályára látogatott. A pole-pozíciót a bajnoki pontversenyben második helyen álló Pascal Wehrlein szerezte meg Van der Linde előtt, majd Buemi és Günther következett a rajtrácson. Stoffel Vandoorne az ötödik, Massa a 11., Vergne pedig a 21. helyről vághatott neki a versenynek.

Wehrlein a rajtnál meg tudta tartani az első helyét, viszont Van der Linde közel tudott maradni hozzá az első körben, míg Vandoorne a negyedik helyig tudott előrejönni a futam legelején, a harmadik Rowland, az ötödik Günther volt ekkor, míg Massa ki tudta használni a kavarodást, és feljött a hatodik pozícióba.

Aztán a mezőny kezdett elszakadni egymástól: Wehrlein előnye közel 2 másodperc volt Van der Linde előtt, és Rowland sem volt támadó pozícióban. Vandoorne-nak viszont figyelnie kellett a tükrét, mivel Günther támadta a belga ex-F1-est, azonban a támadásai nem jártak sikerrel, és nem sokkal később lemaradt a Mercedes versenyzőjétől.

A mezőny hátsó felében többször is voltak érdekes pillanatok, és a verseny felénél már 5 kieső is volt: Di Grassi, De Vries, Hartley, D’Ambrosio és Buemi, majd csatlakozott a sorba Lotterer, Eriksson és Vergne is, tehát a 10. körben már csak 16-an voltak versenyben a virtuális elektromos szériában.

A verseny vége felé Rowland utolérte Van der Lindét, ráadásul Vandoorne is felzárkózott hozzájuk, így pedig izgalmasan teltek a verseny utolsó körei. Rowland bedobta az autóját Van der Linde mellé, és bár összeértek az autók, sikeres volt az előzés, így Rowland lett a második.

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro Fotó készítője: Dom Romney / Motorsport Images

A futamot tehát Wehrlein nyerte Rowland és Van der Linde előtt, majd Vandoorne, Günther és Massa következett az első hat helyen. A top-10-be rajtuk kívül Mortara, Antonio Felix da Costa, Frijns és Turvey fért még be.

Ez pedig azt jelenti, hogy Wehrlein 12 pontos előnyt gyűjtött az utolsó versenyre, azonban a következő, szezonzáró futamon dupla pontokat osztanak, így könnyen változhat az első két pilóta sorrendje - rajta kívül már csak Vandoorne-nak van esélye a győzelemre.

Az utolsó futam dönt tehát a Formula E Race at Home Challenge győzteséről, amely a Formula E, a Motorsport Games és a UNICEF közreműködésével kerül megrendezésre.

Sorozatunk következő részében a magyar versenypályát nézhetitek meg fordított vonalvezetéssel, ami ugyancsak egy érdekes kihívást jelenthetne a versenyzőknek és a csapatoknak a részben eltérő beállításokkal.