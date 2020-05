Virtuális Nagydíj: Norris újra nekifut, Sainz nem áll rajthoz

Vasárnap is lesz kikért izgulnunk a jelenlegi F1-es versenyzők közul. A legutóbbi Virtuális Nagydíjon a Williams mellett a McLaren is az eredeti párosával futott neki az eseménynek, de csak Carlos Sainz Jr. állt rajthoz, mivel Lando Norrisnak ezúttal is technikai gondjai akadtak.

Ezen a hétvégén rendezték volna meg a visszatérő Holland Nagydíjat az átalakított Zandvoortban, de a pályát egyelőre csak az F1 2020 trailerében élvezhetjük. Miután a Forma-1 új hivatalos játéka még nem jelent meg, az F1 2019 jelenti az alapot az F1 hivatalos virtuális versenyein.

Vasárnap este természetesen az M4 Sport is élőben fogja közvetíteni az ismét izgalmasnak ígérkező versenyt, amin többek között újoncként Petter Solberg is elindul. A WRC-bajnokot nemrég Esteban Ocon próbálta oktatni, kisebb-nagyobb sikerrel, amiről videó is készült.

Sainz távolléte miatt Norris új csapattársat kap, aki Jelly lesz, egy híres YouTuber. 17.5 millió feliratkozóval rendelkezik, így minden bizonnyal hoz magával néhány új nézőt.

