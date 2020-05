Videón Button és Albon öldöklő virtuális csatája vasárnapról

Ellepték az esport-versenyek az internetet a koronavírus miatt. F1-es pilóták, atléták, énekesek... Mindenki kormányt ragad ezekben az időkben, és különböző virtuális eseményeken vesznek részt a rajongók legnagyobb örömére.

Még több F1 hír: A McLaren szerint 4 csapat is kiszállhat, ha az F1 nem hoz drasztikusabb döntéseket

Az elmúlt hétvégén sem unatkozhattunk, hiszen a The-Race, a Veloce és a Motorsport Games, valamint a Liberty Media is megrendezte a saját eseményét. Sok nagy név indult el ezeken a futamokon, amik rengeteg nézőt vonzottak.

Természetesen a fő attrakció a vasárnap esti hivatalos F1-es virtuális nagydíj volt, amit az elhalasztott Vietnami Nagydíj helyett szerveztek. Az online verseny helyszíne az Albert Park volt, mivel az F1 2019, a Forma-1 hivatalos játéka nem tartalmazza az új vietnami pályát.

Ezen az eseményen már több jelenlegi F1-es pilóta is képviseltette magát, köztük a győztes Charles Leclerc-kel, vagy a szintén dobogós George Russellel. Kettejük közé ékelődött be a két büntetést is kapott Christian Lundgaard, aki az időbüntetése miatt nem szerezhette meg a pole-t. A Renault juniorja nagyszerű tempót mutatott.

Alex Albon, Red Bull Racing Fotó készítője: Jack Ke

A TOP-5-ben találhattuk még Leclerc testvérét, a szintén a Ferrarit kormányzó Arthurt, valamint Antonio Giovinazzit az Alfa Romeóval. Az új indulók között volt Alexander Albon (8.) és Jenson Button is a vendégszereplők listájáról.

Albon kissé csalódott volt, mert elrontotta az időmérőjét, míg a futamon hibázott, így nem harcolhatott a legjobb helyekért. Cserébe összetalálkozhatott 2009 Forma-1 világbajnokával, akinek igen kevés a tapasztalata az F1 2019-ben.

Button ennek ellenére kiválóan tartotta magát, és a verseny egyik leglátványosabb csatáját hozták össze. Profiként küzdöttek, megtartván a határokat, de az agresszivitás sem maradt el. Az alábbi videóban jól látható mindez.

Amikor már úgy tűnt, hogy Albon elhúzhat Buttontól, a thai is hibázott, és a világbajnok köszönte a lehetőséget. Valószínűleg mindketten ott lesznek a következő virtuális nagydíjon 2 hét múlva, amit a kínai versenypályán rendeznek meg, szintén vasárnap este.

Ajánlott videó: