Videón Bereznay Dániel pokolian gyors köre a virtuális Hungaroringen egy WTCR-autóval

Vannak tehetségek, akik a versenyzésre születtek. Valószínűleg Bereznay Dániel is ezen emberek között szerepel, aki emellett rendkívül lelkiismeretesen gyakorol a különböző eseményekre, miközben elismeri a hibáit, és azokból igyekszik tanulni.

Még több F1 hír: Újabb magyar siker a WTCR Esport-versenyén: Báldi nyerte az első futamot, Barna és Pinczés a dobogón

Egyfajta példaképp a fiatal versenyzői generáció előtt, és nemcsak az Esportban. Ez a fajta hozzáállás is kellett ahhoz, hogy Dani eljusson erre a szintre, és manapság a világ egyik legjobb virtuális F1-es pilótájának tartsák.

A magyar reménységünk a kritikákból is igyekszik építkezni, egyszóval mindent felhasznál arra, hogy fejlődjön. Minden egyes pillanatban arra koncentrál, hogy gyorsabb legyen, még ha csak egészen minimális különbségekről is van szó.

Ezek a kisebb differenciák azonban egy ilyen versenyképes mezőnyben hatalmas különbséget generálhatnak, és nem egyszer ezen múlhat egy pole, egy győzelem, vagy akár egy bajnoki cím, mely még nem adatott meg Dani számára a Forma-1 hivatalos Esport-bajnokságában.

A Mercedesől az Alfa Romeóhoz szerződött versenyző azonban nemcsak a Forma-1 hivatalos játékéval játszik, bár aki benne van ebben a körben, az jól tudja, hogy messze nem könnyű több különböző szimulátorral ugyanolyan magas szinten teljesíteni.

Dani azonban kedvet kapott arra, hogy a Hungaroring E-sport Bajnokság selejtezőjében is megmutassa a képességeit, ami számára is egy újabb mérföldkő. 16 játékóra után az élre is állt, amiről a hu.motorsport.com is beszámolt.

Ennek kapcsán alább egy videót nézhettek meg az Esport-sztár kommentálásában.