Vettel csak nemrég szerezte be a szimulátoros felszerelését

A Ferrari négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel teljesen más korosztályba tartozik, mint a nála 10 évvel fiatalabb csapattársa, Charles Leclerc. Kettejük korkülönbsége abban is megnyilvánul, hogy Vettel még csak most szerezte be a szimulátoros felszerelését, míg Leclerc már több hete közvetít online versenyeket.

Szerinted hogyan kellene kezelnie a Forma-1-nek a visszatérést, és beszélt-e már erről a Grand Prix Versenyzők Szövetsége?

„Nem tudom. Szerintem senki sem akar üres lelátók előtt versenyezni. Ez az egész elég furcsa érzés lenne. Másrészről viszont nyilvánvalóan az a kérdés, hogy mikor versenyezhetünk újra. És az is kérdés, hogy nézők nélkül hamarabb visszatérhetnénk-e, mint nézőkkel. De nem tudom, ez rengeteg dologtól függ.”

„Számos üzleti tényező is szerepet játszik ebben a kérdésben. Szerintem mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb visszatérjünk a normál kerékvágásba, és nemcsak a Forma-1-ről, hanem az egész világról beszélek. De ahogy korábban is mondtam, szerintem a legtöbb, amit tehetünk, hogy türelmesek vagyunk.”

„Ez fájdalmas, ugyanis vissza akarok ülni az autóba, és ha önző vagyok, akkor azt mondom, hogy versenyezni akarok, de tudom, hogy rengeteg ember van a világon, akik sok különböző dolgot akarnak csinálni a jelenlegi szituációban, és nem tudok tökéletes válasszal szolgálni.”

„Azt gondolom, hogy kezdetben, az első néhány versenyen még nem lesz minden ugyanolyan, mint amihez korábban hozzászoktunk, de remélhetőleg ez nem fog túl sokáig tartani, és visszatérhetünk ahhoz a fajta versenyzéshez, amihez már hozzászoktunk: rajongók tömegei előtt, akik jó atmoszférát biztosítanak, és így tovább.”

Mi a véleményed arról a kérdésről, hogy a sok egymást követő verseny kiégést okozhat?

„Nos, szerintem mi versenyzőkként még a szerencsésebbek közé tartozunk. Nyilvánvalóan a versenyek és a versenyhétvégék kemények lehetnek, függetlenül attól, hogy egy nappal rövidebb lesz-e a versenyhétvége, vagy sem. De szerintem a limitet a személyzet és a szerelők fogják jelenteni, ugyanis nem csak annyi a feladat egyik hétvégéről a másikra, hogy az autót az egyik helyről a másikra szállítsuk.”

„Nyilvánvalóan megfelelő időt kell hagyni az embereknek a pihenésre, és ugyanez vonatkozik a logisztikára is. Szóval igen, szerintem ez fogja meghatározni a limitet. Emellett nem tudom, nem vagyok tudatában annak, hogy mennyire könnyű lesz beiktatni a versenyeket, hogy mennyire lesznek boldogok a verseny szervezői vagy a pályák, és hogy a többi sorozattal hogyan tudjuk összehangolni a pályák használatát, például a MotoGP-vel.”

„Ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy még rengeteg kérdést kell feltennünk, és ezekre válaszokat is kell kapnunk. De igen, szerintem vélhetően több versenyünk lesz, szorosabb lesz a naptár, de azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk az embereket, így nem tartom reálisnak, hogy 10 egymást követő hétvégén versenyt rendezzen az F1.”

A riválisaid szimulátoros versenyzéssel maradnak formában. Téged is csábít a dolog?

„Nos, az az igazság, hogy pár nappal ezelőtt még nem is volt szimulátorom, így pedig, hogy esélyem sem volt a szimulátorozásra, így nem is csábított a dolog. De elég sokat hallottam a dologról, így azt gondoltam, hogy én is veszek egyet és kipróbálom, viszont még megfelelően be kell állítanom.”

„De általánosságban nem tudom elképzelni, hogy karriert építsek a szimulátorversenyzésben, inkább egy olyan dolgot látok ebben, ami szórakoztathat. Ezt úgy értem, hogy gyerekkoromban én is játszottam néhány játékkal, de őszintén, azóta, hogy vannak gyerekeim, nem ez az elsődleges dolog a listámon.”

„Majd meglátom, hogy mennyi időm lesz erre, de olvastam néhány hírt arról, hogy a többiek már versenyeznek, és azt is olvastam, hogy Charles jól teljesített a debütálásakor, ez pedig jó a saját szempontjából és a csapat szempontjából is.”

„De én továbbra is egy szórakoztató dologként tekintek erre. Tehát szerintem a versenyeknek továbbra is a való életben kell történniük, ezért továbbra is erre fókuszálok. A többi dolog pedig jó szórakozás lehet. Tisztában vagyok azzal, hogy néhányan nagyon komolyan veszik a dolgot, rengeteg időt töltenek ezzel, de én más dolgokat is élvezek. Szóval ez egyfajta mix lesz számomra.”

Hatással lesznek a leállások az autók fejlesztésére?

„Mondhatni ugyanolyan maradt a helyzet. Olaszországban elég hamar le kellett állítani a munkát, de szerintem Olaszország után a többi európai ország is hasonló tapasztalatokon megy át. Szóval szerintem továbbra is a leállási fázisban vagyunk, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen hosszú időnek kell eltelnie addig, hogy újra kinyissanak az üzletek.”

„Valamennyire követem a híreket, és hallottam, hogy Németországban kicsit lazítottak a korlátozásokon. Szóval szerintem ilyen szempontból lépésről lépésre fogunk haladni. És szerintem bármikor is kezdünk visszaállni, erre akkor fog sor kerülni, amikor ismét biztonságos lesz a helyzet.”

„Nyilvánvalóan nem volt időnk fejleszteni a leállások előtt, a megfelelő intézkedéseket hoztunk meg, így szerintem elég hasonlóak lesznek az erőviszonyok, mint a teszteken voltak.”

