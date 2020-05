Vettel 15. hellyel debütált a legendák versenyén, Montoya nyert Button előtt

Ezen a héten is megrendezésre került a legendák futama a The Race szervezésében, ráadásul a főfutamon nagy meglepetés érte a nézőket: Sebastian Vettel is csatlakozott a mezőnybe!

A mezőnyben így ott volt Button, Montoya, Liuzzi, Monteiro, Salo, Castroneves, Solberg, Pirro, Emerson Fittipaldi, Jan Magnussen és David Brabham is.

Az időmérőn a Brabham BT44B-s autókkal Jenson Button volt a leggyorsabb Pirro, Franchitti és Magnussen előtt a virtuális maláj pályán, míg Juan Pablo Montoya 5., Monteiro 6., Solberg 8., Brabham 10., Castroneves 12., Fittipaldi 14., Vettel 15., Liuzzi 16., Salo 17. lett.

A rajtnál Franchitti beugrott, az első körben a top-3 összeért és kiforgott, a káosz következtében Montoya, Castroneves, Plato volt az élmezőny sorrendje, Button a 10., Vettel a 19. pozícióban haladt. Liuzzi pedig a 16. helyről rajtolva a második kör elején már a harmadik helyen állt.

Montoya az élen tudott maradni, miközben két másik ex-F1-es, Liuzzi és Button a második és a harmadik helyre zárkózott fel, viszont Montoya a verseny felénél már több mint 7 másodperces előnnyel rendelkezett.

Juan Pablo Montoya Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A hatodik körben azt láthattuk, hogy Vettel megelőzi Emerson Fittipaldit, így a négyszeres világbajnok feljött a 16. helyre. Az ötödik helyért eközben óriási csatát vívtak, miközben Button a futam elején hiába pördült meg, így is feljött a második helyre az utolsó előtti körben.

A futam végén Pirro támadta Liuzzit a dobogó utolsó fokáért, és miután Liuzzi kipördült, Pirróhoz vándorolt a harmadik hely.

A futamot Montoya nyerte tehát Button és Pirro előtt, a top-6-ba pedig Magnussen, Liuzzi és Solberg fért be. Priaulx kilencedik, David Brabham tizedik lett, míg Sebastian Vettel egy 15. helyezéssel debütált.

A Supercars Eseries 2. fordulója is elképesztő izgalmakat tartogatott, a wildcardként versenyző Max Verstappen csapattársával, Shane van Gisbergennel vívott csatát a barcelonai pályán a győzelemért.