Verstappennek még a gépén sincs rajta az F1 2019, és soha nem fog csatlakozni

Max Verstappen régóta szimulátorozik, így igen komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a területen. Nagyon sok verseny van mögötte, és a Forma-1-hez hasonlóan a virtuális világban is az egyik legjobbnak számít.

Nemrég egy nagyon elit bajnokságot húzott be, amit az online csapata, a Team Redline rendezett. Számos nagy név küzdött meg egymás ellen a 6 fordulón keresztül, több különböző autóval. Minden egyes eseményen két időmérőt, és két versenyt rendeztek.

Sokan szerették volna, ha Verstappen is csatlakozik a Forma-1 hivatalos virtuális futamaihoz, amiket az elhalasztott nagydíjhétvégéken rendeznek. Legutóbb 6 jelenlegi F1-es versenyző is rajthoz állt, és noha Charles Leclerc körülbelül csak 1 hete kezdett el gyakorolni az F1 2019-ben, azonnal megnyerte a nagydíjat.

Lando Norris is ott volt a nevezők között a McLarennel, de a technika újra közbeszólt, és esélye sem volt arra, hogy harcoljon. A Twitch-csatornáján keresztül a brit is közvetítette az eseményeket, és volt egy pont, amikor fogta magát, majd azzal a lendülettel letörölte a gépéről a játékot.

Norris a stream ideje alatt felhívta Maxot, akivel nagyon jó a kapcsolata, és az online térben csapattársak is. A holland sztár megismételte, hogy ő biztosan nem fog részt venni ezeken a viadalokon, mert soha nem játszik az F1 2019-cel.

„Még nincs is rajta a gépemen... Szerintem tényleg be kellene zárnod ezt a játékot, és dobnod azt a számítógépedről. Töröld le... Soha nem fogok csatlakozni ehhez.” - idézte a RaceFans Verstappent, aki a beszélgetés során is sokat nevetett a brittel.

Norris jó hangulatban készülhetett az F1-es futamra, mert azelőtt a Veloce és a Motorsport Games közös rendezésű királykategóriás versenyét megnyerte, még ha kissé furcsa körülmények között is a nagyon neves YouTuber ellen.

Ismerve Landót, minden bizonnyal ezzel nem ér véget a történet számára az F1 2019-ben, de az tény, hogy valamit tenni kell a technikai hibák elkerülése érdekében, hiszen így nem sok esélye van arra, hogy ebben a játékban is nyerjen.

