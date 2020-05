Verstappen van Gisbergennel váltott szócsatát a Supercars Eseries bemutatkozása előtt

A Red Bull Forma-1-es pilótája, és a Supercars bajnok jó kapcsolatban vannak a szimulátorozásnak köszönhetően, gyakran versenyeznek egymással, és egy csapatban is.

Max Verstappen wildcard versenyzőként fog rajthoz állni egy Red Bull által támogatott Holden kormánya mögött az e-sport sorozat silverstone-i, és barcelonai versenyén, és nem tudta megállni, hogy ne szóljon be viccesen új-zélandi barátjának.

A közösségi oldalán közzétett videóban Verstappen „Pastornak” nevezte van Gisbergent, utalva a korábbi Forma-1-es pilótára, Pastor Maldonadora, valamint „királygyilkosnak” címkézte.

„Egy Holdent fogok vezetni a Red Bull csapatában a haverommal, Pastorral” – mondta Verstappen. „Szerintem mindenki tudja, kire gondolok, ő a királygyilkos.”

„Nagyon várom már, hogy együtt versenyezzek a többiekkel, és hogy lássam, mit tudok elérni ellenük. Sok jó pilóta van a V8 (Supercars)-ban, úgyhogy várom már, hogy versenyezzek ellenük. Remélhetőleg gyorsak leszünk, és remek show-t fogunk nyújtani.”

Van Gisbergen nem hagyta annyiban a cinkelést, és saját videójában köszöntette „Mark” Verstappent a csapatban, utalva Mark Webber híres „nem rossz ez egy második számú pilótától” rádióüzenetére, amelyet a 2010-es Brit Nagydíj megnyerése után mondott a csapatrádióba.

„Talán már láttátok a híreket tegnap este, barátunk, Mark Verstappen csatlakozik holnap az Eseries-hez, ami remek lesz. Nagyon várom már, hogy vele versenyezzek. Versenyeztünk már korábban is, és az is fantasztikus volt.”

„Mark igen gyors. Az első versenyünk Silverstone-ban lesz. Nem tudom, hogy Jamie (Whincup) csatlakozik-e hozzánk a héten, nem hallottam még felőle, de Mark igen jól jön majd Silverstone-ban, mint második számú pilóta.”

Podium: race winner Pastor Maldonado, Williams, second place Fernando Alonso, Ferrari, and third pla

Fotó készítője: Sutton Images