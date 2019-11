Verstappen nagyon elégedett volt a Gran Turismo győztesével, magyar a világ ötödik legjobbja

Max Verstappenről köztudott, hogy szereti a szimulátorokat, és PlayStationön is gyakran játszik, ennek megfelelően nem volt meglepetés, hogy megjelent a GT Nations Cup monacói fináléján vasárnap.

A Red Bull holland F1-es versenyzője a Team Redline-t erősíti a szimulátorok világában, akárcsak a vasárnapi négy futamot a pole-ból megnyerő Hizal, Verstappen a Motorsport.com kérdésére dicsérte a Gran Turismo-viadal győztesét.

"Ő nagyon jó, ez látszott abból is, hogyan dominálta a versenyt. Ráadásul ezt most nagyon sokan nézték, ez különös nyomást jelentett, nem csak vezetni kellett, a nézők figyelnek is" - mondta Verstappen.

"Szóval nagyon gyors volt, azok a srácok a döntőben már mind a legfelső szintet képviselik, szóval négy versenyt így megnyerni, ez szerintem mutatja, hogy ő milyen jó" - jelentette ki e Red Bull versenyzője.

Hizal tudta, hogy különleges vendége lehet a vasárnap esti monacói eseménynek, Verstappen jelenléte pedig extra motivációt jelentett a számára, hogy megmutassa a Brazil Nagydíj győztesének, hogy mire is képes.

"Tudtam, hogy Max eljöhet megnézni a nagydöntőt, úgyhogy ez extra motivációt jelentett, hogy megmutassam neki. Ha jó dolgokat mondott rólam, az nagyon megtisztelő, valószínűleg ő lesz az F1 következő szupersztárja, és világbajnoka, ha megfelelő autót kap" - mondta Hizal.

"Gyakran hallom versenyzőktől, hogy 'ugyan, hiszen csak szimulátorversenyező', de Max is az, és ez nagyszerű. És az is nagyszerű, hogy látni akarja, hogyan versenyzem" - mondta a vasárnapi döntő győztese, aki várhatóan jövőre nem tudja megvédeni címét, mert tanulmányai beleütköznek a GT Nations Cup küzdelmeibe.

Verstappen ugyanakkor ennyire nem biztos ebben. "Meglátjuk, hogy mit tehetünk, talán mégis lehet kombinálni a kettőt. De mindegy is, mert ha valami ilyesmit megnyer, mint ez a verseny volt, akkor az magában emeli az ázsiódat, nem kell megismételned" - vélekedett Verstappen.

Slider Lista The 12 finalists for the Nations Cup 1 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images The 12 finalists for the Nation's Cup Final pose on stage 2 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Lewis Hamilton and Kazunori Yamauchi pose for a photograph with competitors prior to the Pro-Am race on November 22, 2019 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Jack Thomas - Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images) 3 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Lewis Hamilton and Jon Noble 4 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Lewis Hamilton 5 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Jon Noble 6 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 7 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 8 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 9 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 10 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 11 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 12 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 13 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 14 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 15 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 16 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 17 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 18 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 19 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 20 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 21 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 22 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 23 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 24 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 25 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 26 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 27 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 28 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 29 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 30 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 31 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 32 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 33 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 34 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 35 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 36 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 37 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 38 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 39 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 40 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 41 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 42 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 43 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 44 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 45 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 46 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 47 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 48 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 49 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 50 / 50 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images

A nagy monacói eseményen három (!) magyar is képviseltette magát. Közülük a legjobb eredményt Blazsán Patrik érte el, aki végül 5. lett. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ő a világ ötödik legjobb Gran Turismo versenyzője. Mellette még Tápai Ádám és Báder Benjamin képviselte Magyarországot. Ádám a Team Ford színeiben a gyártók versenyében 6. lett, míg Benji szintén ott volt a top-mezőny közelében, és mindkét napon stabil teljesítményt nyújtott, amivel ismét letette a névjegyét a GT Sportban.

Slider Lista Formula 1 Driver, Lewis Hamilton gets advice from Igor Fraga (IOF_RACING17) of Brazil during the Pro-Am race 1 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images The 12 finalists for the Nation's Cup Final pose on stage 2 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Lewis Hamilton and Kazunori Yamauchi pose for a photograph with competitors prior to the Pro-Am race on November 22, 2019 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Jack Thomas - Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images) 3 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Lewis Hamilton and Jon Noble 4 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Lewis Hamilton 5 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals with Jon Noble 6 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 7 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 8 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 9 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 10 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 11 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 12 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 13 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 14 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 15 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 16 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 17 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 18 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 19 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 20 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 21 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 22 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 23 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 24 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 25 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 26 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 27 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 28 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 29 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 30 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 31 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 32 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 33 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 34 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 35 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 36 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 37 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 38 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 39 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 40 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 41 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 42 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 43 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 44 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 45 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 46 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 47 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 48 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 49 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 50 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 51 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 52 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 53 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 54 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 55 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 56 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 57 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 58 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 59 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 60 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 61 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 62 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 63 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 64 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 65 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 66 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 67 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 68 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 69 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 70 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 71 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 72 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 73 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 74 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 75 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 76 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 77 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 78 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 79 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 80 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 81 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 82 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 83 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 84 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 85 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 86 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 87 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 88 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 89 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 90 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 91 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 92 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 93 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 94 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 95 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 96 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 97 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 98 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 99 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 100 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 101 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 102 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 103 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 104 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 105 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 106 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 107 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 108 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 109 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 110 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 111 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 112 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 113 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 114 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 115 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 116 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 117 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 118 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 119 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 120 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 121 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 122 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 123 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 124 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 125 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 126 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 127 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 128 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 129 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 130 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 131 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 132 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 133 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 134 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 135 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 136 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 137 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 138 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 139 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 140 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 141 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 142 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 143 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 144 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 145 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 146 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 147 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 148 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 149 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 150 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 151 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 152 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 153 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 154 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 155 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 156 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 157 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 158 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 159 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 160 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 161 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 162 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 163 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 164 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 165 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 166 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 167 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 168 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 169 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 170 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 171 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 172 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 173 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 174 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 175 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 176 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 177 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 178 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 179 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 180 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 181 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 182 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 183 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 184 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 185 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 186 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 187 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 188 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 189 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 190 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 191 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 192 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 193 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 194 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 195 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 196 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 197 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 198 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 199 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 200 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 201 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 202 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 203 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 204 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 205 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images General view as Formula 1 Driver, Lewis Hamilton speaks on stage 206 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images General view as Formula 1 Driver, Lewis Hamilton speaks on stage 207 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton looks on as producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi gives a demonstration 208 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton looks on as producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi gives a demonstration 209 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton and producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi pose for a photo on stage with the competitors 210 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton and producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi pose for a photo on stage with the competitors 211 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton and producer of Gran Turismo, Kazunori Yamauchi pose for a photo on stage with the competitors 212 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton 213 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton 214 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Coque Lopez (Williams_Coque14) of Spain celebrates after finishing in third place in the Repechage and qualifying for the Nation's Cup Final 215 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Coque Lopez (Williams_Coque14) of Spain celebrates after finishing in third place in the Repechage and qualifying for the Nation's Cup Final 216 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Competitors visit the Automobile Club de Monaco 217 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Competitors stand for the national anthem of Monaco prior to the Semi Finals for the Nations Cup 218 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Competitors look on during the Semi Finals for the Nations Cup 219 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images A general view of the venue 220 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images A general view of the venue 221 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Lewis Hamilton and Kazunori Yamauchi 222 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 223 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images GT World Finals 224 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton speaks on stage 225 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton speaks on stage 226 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images Formula 1 Driver, Lewis Hamilton looks on ahead of the Pro-Am race 227 / 227 Fotót készítette: Gran Turismo via Getty Images

A Jaguar i-PACE eTROPHY második versenyén egy látványos csattanást is láthattunk. Az elektromos hajtás miatt mindent tisztán hallani. A szűk utcai pályán csak a fal lehetett a végállomás.