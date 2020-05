Vergne hamarabb ismerte fel az esport értékét, mint mások

A korábbi Forma-1-es versenyző Jean-Eric Vergne volt az egyik legelső nemzetközi topversenyző, aki komolyabban befektetett az esportba és lehetőségként tekintett erre a területre.

A francia versenyző, aki kétszer is bajnok tudott lenni a Formula E-ben, Jess McFaydennek és James Allennek nyilatkozott a #thinkingforward exkluzív interjújában. A páros azt kérdezte Vergne-től, hogy mit látott eleinte az esportban, és hogy fejlődött-e annyit az esport, mint amennyit prognosztizált.

„Már sok ideje úgy gondolom, hogy bár a televíziós jogdíjak jelentik a sportokban a legnagyobb bevételt, viszont erősen hiszek abban, hogy egy nap ez elkezd csökkenni – és a csökkenés már kezdetét is vette. És szerintem leginkább az adatjogok számítanak.”

„Ugyanis az adatokkal csodálatos dolgokat tudsz csinálni. Létre tudod hozni ugyanazt az autót egy számítógépes játékban, mint amit a pályán látsz. És már 10 évvel ezelőtt is úgy gondoltam, hogy a Forma-1-ben nem 20 autó lesz, hanem 21, amit gamerek milliói fognak vezetni a világ különböző pontjain.”

„Mert ma scannelik a pályákat, nem is tudom, hány száz vagy hány ezer szenzor van a Forma-1-es autókon, de ma már abszolút elérhető minden szükséges technológia ahhoz, hogy az autó mását létre tudjuk hozni egy videójátékban.”

Race winner Antonio Felix da Costa, DS Techeetah celebrates on the podium with teammate Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, 3rd position

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images