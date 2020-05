Vandoorne és Deletraz is megmutatta, milyen az éles verseny az F1 2019-ben

Stoffel Vandoorne és Louis Deletraz is ráérzett a szimulátorozás ízére. Több más eseményen is elindultak már. Az ex-F1-es versenyző, aki a Formula E-ben versenyez a Mercedesnek, vasárnap két versenyen is rajthoz állt.

Még több F1 hír: Leclerc megnyerte a virtuális nagydíjat, majd küzd a stream leállításával: videó

Stoffelnak Esteban Gutierrezzel volt egy igen komoly csatája Monzában a Veloce és a Motorsport Games eseményén, míg pár órával később a 22 esztendős F2-es versenyzővel került szemtől szembe.

Deletraz is a tapasztaltabb fiatalok közé sorolható, hiszen 2017 és 2019 között az F2-ben szerepelt. A legjobb eredményét tavaly érte el, amikor 8. lett az összetettben. Győzelmet azonban még nem sikerült szereznie a Formula Renault 2.0 NEC 2015-ös bajnokának.

A VIDEÓ EZEN A LINKEN KERESZTÜL ÉRHETŐ EL!

Rick Kelly, kétszeres Bathurst 1000 győztes Supercar pilóta nem bízta másokra a szimulátorkészítést, fűrészt fogott, és egy kempingszék köré építette a saját, egyedi megoldását.