Van der Garde: Egyáltalán nem működnek a valódi beállítások a szimulátorban

A Virtuális Le Mans-i 24 órás verseny most szombaton, délután 3 órakor rajtol, a Motorsport.com-on a teljes versenyt közvetíteni fogják. A korábbi Forma-1-es pilóta, a most a WEC LMP2-es kategóriájában versenyző van der Garde mesélt a felkészüléséről a Motorsport.com-nak.

„Két német szimulátoros pilóta, Dennis Jordan, és Alex Siebel, valamint a Holland Porsche Supercup győztese, Larry ten Voorde alkotja a csapatunkat. Hogy tudom-e tartani a tempót a többiekkel? Biztosan nem.”

„Mindent beleadok, de még így is egy jó fél másodperccel lassabb vagyok náluk. Ez a maximum, amit nyújtani tudok a szimulátorban. Én vagyok a csapat bronz pilótája a szimulátorban, ahelyett, hogy a valóságban a platinum pilóta lennék.”

„A legfőbb problémám: én nem úgy nőttem fel, hogy sokat tudtam volna otthon szimulátorozni” – nyilatkozta a 35 éves van der Garde. „Az olyan fiatal pilóták, mint Max Verstappen így nőttek fel, úgyhogy kevesebb tapasztalatom is van, mint nekik”

„De legalább remek móka lesz részt venni egy ilyen versenyen. Amikor felmerült a Virtuális Le Mans gondolata, az egyik első pilóta voltam, aki azt mondta, hogy ez nagyon menő, biztosan részt veszek majd. Jó látni, hogy a WEC, az ACO, és rengeteg toppilóta komolyan veszi ezt a versenyt.”

„Nagyon más ezt vezetni, mint egy igazi versenyautót. Ugyanez vonatkozik a beállításokra is, azok is teljesen eltérőek. A TDS (LMP2-es csapat, akik a valóságban is az Oreca 07-et használjak, a szerk.) átvett egy beállítást az igazi autójukból, és azt próbálták meg használni. Nem működött.”

virtual Le Mans screenshot Fotó készítője: ACO

„Az egész filozófia teljesen más a virtuális világban, ezt kell megszoknod, és máshogyan kell ehhez gondolkodnod. 2 kör után azt mondtam, amikor mi is kipróbáltuk ezt, hogy „ha a versenyen is ezt fogjuk használni, akkor 5 perc után a falban leszünk.”

„A német szimulátorpilótáink azonban kiváló munkát végeznek, és nagyon keményen dolgoznak, hogy a lehető legjobb beállítást megtalálják a virtuális versenyre.”

A Virtuális Le Mans-i 24 óráson jelenlegi, és korábbi Forma-1-es pilóták hada, a motorsportversenyzők, és a szimulátorosok krémje versenyez majd, a Motorsport.tv pedig a teljes futamot élőben fogja közvetíteni.

Nemrég arról számolhattunk be az Olvasóinknak, hogy Magyarországon az Eurosport fogja közvetíteni a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt, ami az év egyik legnagyobb eseménynek ígérkezik, hiszen számtalan nagy név áll rajthoz.

