Újabb magyar versenyzővel bővül a Mercedes felállása

Bár a Forma–1 esportos oldala mostanság talán kevésbé dübörög, de azért így is rengeteg versenyt és bajnokságot rendeznek a legjobb szimulátorosok számára, így mindenképpen örömteli hír, hogy a Mercedes immáron két magyarral fogja képviseltetni magát a különböző megmérettetéseken.

Bereznay Dani már régóta tagja a csapatnak és régi motorosnak számít, ha F1-es esportról van szó, de azért Istvánt sem kell félteni, hiszen ő is régóta versenyez már, hiszen 2019-ben például megnyerte az F1 Esport Challengers-szériát, amely a világbajnokság „nevelőszériája” volt.

„A hibrid korszak legsikeresebb F1-es istállójához csatlakozni óriási öröm számomra, és már várom, hogy még többet tanulhassak a pályán és azon kívül is. Tavaly sikerült hatalmas lépést tennem a karrieremben, hiszen bárhol is indultunk a csapatommal, ott győzni tudtunk. Most eltökélt vagyok, hogy ugyanezt vigyem véghez a Mercedesnél is.”

A 22 éves magyar pilóta tehát Bereznay, Jake Benham, James Baldwin és Bono Huis márkatársa lesz Brackley-ben.