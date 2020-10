Újabb magyar szimulátoros siker, ezúttal Assetto Corsában!

Az Assetto Corsa Competizionéban szervezett mini bajnokságon Attilának egy kvalifikációs időmérőn, majd 2 kvalifikációs versenyen is bizonyítania kellett, hogy bejuthasson a BMW által is szponzorált döntőbe.

A mindent eldöntő futamokat Monzában és Nürburgringen tartották, és míg az első futamon csak a 6. helyet szerezte meg a 10. helyről rajtolva, a második futamon a 8. helyről rajtolva egy remek boxstratégával az élen végzett, az így szerzett pontokkal pedig bebiztosította a bajnoki címet is.

Az alkalom adtán egy villáminterjút is készítettünk a magyar Esport feltörekvő pilótájával:

Attila, mikor kezdtél el komolyabban szimulátorozni?

2015 óta szimulátorozok komolyabb szinten, ugyanis abban az évben a GT Academy országos döntőjébe meghívott versenyzőként kvalifikáltam magamat.Azóta is keményen dolgozom, hogy egyre magasabb színvonalú esport bajnokságokba bejussak.

2017-2019-ig, 3 éven keresztül a RaceRoom játékban a nemzetközi WTCC és WTCR esport bajnokságban a Div1-be kvalifikáltam magamat, és néhányszor sikerült a futamokon villantani top10-es eredményt. 2018-ban volt a legjobb évem, ekkor a hotlap bajnokságban az 5. helyen végeztem. 2019 elejétől viszont elköteleződtem az ACC iránt, ugyanis számomra ez a platform, ami a leginkább fekszik.

Miért döntöttél az ACC mellett?

Az ACC az egyik, hanem a legrészletesebben kidolgozott grafikájú, a GT World Challenge bajnokságot feldolgozó szimulátoros játék, ami nagyon komoly szimulációs modellre épül, ezáltal egy igen realisztikus és magával ragadó szimulátoros játék. Egyszer, ha valakinek ez megtetszik, akkor nehezen fogja elengedni, ahogyan én is jártam.

Mi volt az eddigi legnagyobb kihívás, amivel találkoztál a karriered során?

A legtöbb versenyben mindig akad valami kihívás, amit meg kell ugrani. Viszont az egyik, hanem a legnagyobb kihívást a tavalyi SRO E-Sport Spa-Francorchamps-i on-site event jelentette, ahol az aktuális bop rendszer alapján Bentley fölény volt, én ennek ellenére a vezetési stílusomhoz jobban passzoló, de picit lassabb Lamborghinivel versenyezve végül 5. helyen végeztem egy roppant erős mezőnyben, egy számomra idegen közegben és szimulátor szetten versenyezve.

Mi jelentené a következő lépést a szimulátoros karrieredben?

Mivel már egyre jobb eredményeket tudok felmutatni, így a következő lépésként egy profi esport csapathoz való csatlakozás a célom. 2019-ben 4-ből 3 alkalommal kvalifikáltam magamat az SRO E-Sport on-site eventjeire, melyek közül Spa-Francorchamps-ba kiutaztam, ahol 5. helyet értem el Silver kategóriában. 2020-ban is kvalifikáltam magamat a rendkívül színvonalas SRO E-Sport (covid miatt) otthoni online bajnokságára,illetve a most megszerzett bajnoki cím is fontos lépést jelentett.

A versenyt ezen a linken ti is vissza tudjátok nézni.

Ajánlott videó: