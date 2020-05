Újabb F1-es pilóta mutatkozik be a Supercars online bajnokságában

Lando Norris régóta szimulátorozik, és elsőként csinált saját Twitch-csatornát a Forma-1 mezőnyéből. Max Verstappen, aki valószínűleg még a britnél is többet szimulátorozik, szintén rendelkezik egy ilyen csatornával.

Még több F1 hír: Leclerc sportemberként is az egyik legjobb: visszaengedte Albont (videó)

Azóta más F1-es versenyzők is csatlakoztak, köztük Charles Leclerc-kel, vagy George Russellel. Alexander Albon ugyancsak sokat van a virtuális pályákon, javarészt Leclerc és Russell társaságában. Ők hárman nagyon jó haverok lettek.

Norris az elmúlt hétvégén nemcsak a Virtuális Nagydíjon indult el, amit ha nehezen is, de végre be tudott fejezni, és pontot szerzett, noha akár nyerhetett is volna. Szombaton az IndyCar-ban vendégszerepelt Austin után.

Lando kiválóan teljesített, és a kevés indycaros tapasztalata ellenére megnyerte az időmérőt, valamint 2 körre volt attól, hogy a futamot is behúzza. A versenye végét Simon Pagenaud furcsa húzása jelentette, ami igen komoly sajtóvisszhangot kapott.

Lando Norris, Arrow McLaren SP, Oliver Askew, Arrow McLaren SP, Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP, Fotó készítője: McLaren

Az F1-es versenyző most a Supercars All Stars Eseries mezőnyéhez fog csatlakozni, mint tette azt korábban Verstappen, aki három második helyet is szerzett azon az eseményen. Szerdán újra pályára gurulnak a csapatok, ráadásul a három futamot Spa-Francorchamps-ban rendezik meg.

Ez egy olyan pálya, amit Norris nagyon jól ismerhet, és nemcsak az F1-ből, így minden esélye meg lehet arra, hogy nyerjen. A fiatal versenyző a Walkinshaw Andretti United színeiben indul. Miután a McLaren első embere, Zak Brown résztulajdonos az alakulatnál, nem lehet furcsa Norris indulása. Jack Doohan, a Red Bull juniorja szintén vendégszereplőként fog versenyezni a spái futamokon.

„Nagyon izgatottan jelenthetem be, hogy ezen a héten csatlakozni fogok a Supercars rajtrácsához Spában. Sok gyors versenyző van a bajnokságban, és nagyon kemény lesz. Nagyon versenyképesek.” - mondta Norris.

„Szinte eddig az összes futamot láttam, és rendkívül szórakoztatónak tűnik.” - folytatta Norris, aki a széria ötödik fordulójában csatlakozik. Eredetileg Nürburgring is ott lett volna a pályák között ebben a fordulóban, de végül a legendás belga aszfaltcsík lesz az egyetlen helyszín. Mindhárom versenyt természetesen élőben fogunk közvetíteni számotokra.

Ajánlott videó: