Új F1-es versenyt indít Leclerc, amit már ma este streamelni fog

Nem kérdés, hogy a Forma-1 mezőnyéből leginkább Charles Leclerc kapott rá a virtuális online játékokra, és magára a streamelésre. Sokat játszik a Ferrari sztárja, de erre bőven van ideje, mivel a koronavírus miatt erősen korlátozottak a lehetőségei.

Leclerc nemcsak a Forma-1 hivatalos játékával játszik, így más területeken is kipróbálja magát. Szerdán például az Assetto Corsa Competizione-ben hajtotta meg a Ferrarit, amiről a hu.motorsport.com is beszámolt.

„Sokat is szórakozunk, de vannak versenyek is, amelyeket komolyan veszünk. Az F1 hivatalos versenyei ilyenek, és mindnyájan meg akarjuk nyerni. Ezekre komolyan is készülünk, de a többi versenyt, amelyet közösen csinálunk, azok általában a szórakozásról szólnak.”

„Szerintem most is szervezünk majd valamilyen versenyt Alex-szel, George-al, és más pilótákkal, amelyeken lazábban vesszük majd a versenyzést. A rivalizálás viszont mindig ott van. Ez teszi igazán szórakoztatóvá számunkra.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Codemasters

„Őszintén, most az elsődleges célom az, megpróbáljam szórakoztatni az otthon maradt embereket, és persze, hogy magamat is lekössem, miközben gyakorlok a szimulátoron. Most is olyan ötleteken gondolkodok, hogy mivel lehetne feldobni azokat az embereket, akik unatkoznak, vagy nincs meg az a lehetőségük, mint nekem, hogy van egy szimulátoruk.”

„Próbálok mosolyt csalni az arcukra, és szerintem, amit eddig csináltunk Alex-szel, George-al, Nicholas-szal, és más F1-es pilótákkal elég jól működött. Úgyhogy igen, ez a cél, és a nap nagy részén ezen gondolkozok.”

Charles ma 20 órától újra streamelni fog a Twitch csatornáján, ráadásul egy igen érdekes verseny keretében. Az F1-es versenyen lesz fordított rajtrács is, miközben minden futamon csak 3 kör áll majd a pilóták rendelkezésére, és a versenyek különböző pályákon kerülnek megrendezésre.

Leclerc mellett ott lesz a szintén a Ferrari családjához tartozó Arthur Leclerc, valamint George Russell, Alex Albon, és Luca Albon. Szóval ma este 8 órától ÉLŐBEN Leclerc hivatalos Twitch-csatornáján keresztül.

Ajánlott videó: