Szombat délután folytatódik a Formula E virtuális sorozata

A Formula E Race at Home Challenge ezen a szombaton Hong Kongba tér vissza, ahol Günther szerencsés győzelmet tudott szerezni, miután Stoffel Vandoorne vezető helyről kiesett. Most a negyedik forduló következik – a Race at Home Challenge partnerségben áll a Motorsport Gamesszel, és az UNICEF koronavírus elleni alapjának gyűjt.

A való életben az Envision Virgin Racing versenyzője, Sam Bird 2017-ben győzni tudott a 10 kanyarból álló pályán, és 2019-ben is az első helyen ért be a pályán, viszont ekkor 5 másodperces büntetést kapott.

Bird az egyetlen versenyző, aki a Formula E eddigi összes szezonjában győzni tudott, a brit pilóta az Autosportot kalauzolta végig a Hong Kong-i pályán.

A hozzáállás:

„Ahhoz, hogy jól kezdd el a körödet, jó kigyorsításra van szükség az utolsó kanyarnál. A köröd előtt két kanyar van – egy jobbos a bokszbejáratnál. Erős ívre, majd jó kijáratra van szükség az utolsó kanyar után, hogy jól kezdd el a kigyorsítást.”

1-es kanyar:

„A célegyenesnél egy szűk jobbos hajtű van. Ki kell választanod a fékezési pontodat, ami egy igazi autónál a 100 méteres jelzésnél van. Az egész arról szól, hogy jól irányítsd a kocsidat a kanyar közepén, és hogy jól menj ki a kijáraton, ami után a Formula E egyik leghosszabb egyenese jön.”

„Ha túl magas minimumsebességet akarsz tartani, vagy megpróbálsz túl korán a gázra lépni, akkor a kijáratnál lemehetsz a pályáról. Vagy rosszul lépsz rá a gázra a kijáratnál, és így lemész a pályáról, ami miatt el is kell majd venned, tehát ezzel sokkal több időt vesztesz.”

A hosszú egyenes:

„Az egyenesben van időd arra, hogy megnézd a beállításaidat, és ha akarsz, módosíts valamin. Hogyha változtatnod kellene a fékegyensúlyon vagy bármi máson egy igazi autóban, akkor azt a 2-es kanyar előtt tennéd meg.”

2-es kanyar:

„Egy igazi autóban egy árnyékos terület alatt mennél el. Ez a rész tavaly, a nedves pályán nagyon trükkös volt, ráadásul elkezdett száradni a pálya, amit még trükkösebbé tettek a felfestett vonalak.”

„Itt mentünk egymásnak Andre Lottererrel, mivel az ideális íven kívül nagyon nedves és csúszós volt a pálya. Kicsit blokkoltak a kerekeim, így nekimentem az autója hátuljának. A kanyar maga egy 90 fokos jobb kanyar, itt minden arról szól, hogy jól fékezz. Ez egy olyan kanyar, ahol nagyon jó lehet a minimumsebességed.”

„Itt a kijárat nem annyira kulcsfontosságú. Itt sokkal több múlik a jó fékezésen és a jó minimumsebességen.”

3-as kanyar:

„A 2-es és a 3-as kanyar között készíted fel az autót a sikánra. A sikán a szimulátorban sokkal gyorsabb. Mondhatni egy leheletnyit fékezel, aztán elemeled a lábad. Szóval ez egy elég gyors rész. A valóságban normálisan kell fékezned, és először balra, majd jobbra kell kormányt. A lehető legjobban használnod kell a kerékvetőket, hogy irányítsd az autód.”

5-ös kanyar:

„Ez a rész elég trükkös. Egy kicsit „csábít” a fal. Nagyon óvatosnak kell lenned, hogy ne érj hozzá a falhoz a belső kerekeddel. Az időmérőkön láttunk néhány versenyzőt, akik megcsípték a falat azelőtt, hogy a szűk, jobbos hajtűhöz értek volna.”

6-os kanyar:

„Ezen a részen változik a felszín anyaga. Itt már nem aszfalt van, hanem beton. Elég kemény a fékezési zónába érni, viszont itt sikerült végrehajtanom az egyik legszebb előzésemet – a negyedik szezonban, Jean-Eric Vergne ellen a szezonnyitón.”

„Ez egy szűk hajtű, ahol nyerhetsz egy kis időt, ha jó a fékezési hatékonyságod. Kormányozd az autót, és próbálj a lehető legjobban menni! Ugyanis mindenen dolgoznod kell: a fékezésen, a minimumsebességeden, miközben jónak kell lennie a kijáratodnak. Itt ne fuss túl szélesen, jól kell helyezkedned az autóddal, ugyanis újra egy jobbos rész következik, majd egy közepes sebességű dupla balos szekció.”

7-es és 8-as kanyar:

„Amikor eléred az első csúcspontot, azt majdhogynem egy kanyarként kezelheted. Gyorsan mész be a balosba, minden centimétert kihasználsz a kijáratnál, és majdnem rögtön egy balosba kell menned ismét, ahol szintén magas a minimumsebesség.”

„A kijáratnál használd a teljes pályát, és aztán már az utolsó két kanyart kell a legjobb tudásod szerint teljesíteni.”

9-es és 10-es kanyar:

„A pálya ezen részén a gumik meglehetősen melegek, főleg a versenyen. De ettől még jól kell teljesítened a fékezési zónában. Ez ismét egy 90 fokos kanyar, amely balra megy.”

„Itt a pálya háromnegyedét kell használnod, itt nem mehetsz ki túlságosan szélesen, mert jónak kell lennie a kigyorsításnak az utolsó kanyar után.”

A Formula E Race at Home Challenge negyedik fordulója szombaton kerül megrendezésre, és követhető lesz a Formula E weboldalán, Facebookon, YouTube-on, Twitteren és Twitchen. A stream magyar idő szerint 16:30-kor veszi kezdetét, és az alábbi linken is követhető lesz.

