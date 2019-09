Szenzációs exkluzív gameplay érkezett a GRID-hez: WOW

A GRID nagyon nagy név a játékok piacán, elsősorban az első rész miatt. Most azonban úgy tűnik, hogy a következő epizód is az egyik kedvenc lesz, amire jó válasz lehet az alábbi exkluzív videó, mely akár 4K-ban is megtekinthető, köszönhetően Shirakkónak, aki több mint 900 ezer feliratkozót tudhat a neve mellett a YouTube-on.

A videóban a drift-szörnyetegek kaptak főszerepet, amik szenzációs élményt kínálnak, különösen belső nézetből, ahol a hangok igencsak élethűnek hatnak. Az autó egy erősen átalakított Mazda RX-7 volt, ami nagy csatát vívott az előtte száguldó riválissal. A hu.motorsport.com is alig várja már a megjelenést, hogy keze közé ragadja a játékot, mely a kormány mellett kontrollerrel is nagyon jól játszható lesz.