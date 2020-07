Saját Esport-bajnokságot indít a Ferrari!

Az új széria a Ferrari Hublot Esport Series nevet fogja viselni, és az Assetto Corsa játékon fogják futtatni, amelyen mind amatőr, mind professzionális pilóták is részt vehetnek. A várhatóan ősszel induló, több eseményből álló sorozaton a Ferrari 488 Challenge Evo-t fogják használni.

A sorozaton való amatőr részvételnek nincsenek nagy kritériumai, bármely európai állampolgár, aki betöltötte a 18 éves kort már benevezhet. A nevezés augusztustól kezdődik, míg a legelső kvalifikációs fordulókat szeptemberben fogják lebonyolítani.

A kvalifikációs fordulók során kiemelkedően teljesítő esportolók a következő fordulókra szereznek részvételi jogot, amiket várhatóan októberben fognak lebonyolítani. A résztvevőknek lehetősége nyílik Ferrari által meghívott profi pilótákkal találkozni, többek között Charles Leclerc F1-pilótával is, aki ráadásul tanácsadóként részt fog venni a sorozat menete során.

A döntőket novemberben fogják rendezni, és akit végső bajnokként megkoronáznak 2021-től a Ferrari Hublot Esport versenyzői akadémia tagjává válik. Az ajánlat nem kötelező erejű, ugyanakkor meglepő lenne, ha valaki nem élne a kínálkozó lehetőséggel.

Ferrari 488 Challenge Fotó készítője: Alexander Trienitz

Nicola Boari, a Ferrari márka-diverzifikációért felelős igazgatója elárulta, hogy az olasz márka részéről a lehető leglogikusabb lépés volt az akadémia létrehozatala, figyelembe véve, hogy 2019-ben már csatlakoztak a Forma-1 saját rendezésű Esport-bajnokságához.

„Tavaly óta gyűjtünk tapasztalatot az Esport világában és még győzelmeket is szereztünk, ebből kifolyólag természetes, hogy a saját versenyünket is elindítjuk. Nagyon hasonló lesz a Ferrari valós 488 Challengéhez, és reményeink szerint hosszú távon is meg tudja a sorozat állni a helyét”, mondta Boari.

Egyelőre a résztvevők kizárólag európaiak lehetnek, viszont a Ferrari abban reménykedik, hogy szélesebb és sokszínűbb közönségnek is kinyithatja eme remek lehetőséget. Még annak a lehetőségét sem zárják ki, hogy a koronavírus-járvány lecsengését követően élő tornákat is tudnak szervezni.

Ajánlott videó: