Sainz megvette az első komoly házi szimulátorát az F1-ben

Ezekben a modern időkben a szimulátoros technológia is nagyon más szintet képvisel. Aki rendelkezik kellő anyagi forrásokkal, az az otthonában sok millió forintért egy igen komoly rendszert rakathat össze.

Még több F1 hír: Ferrari: Felfújták a Hamilton-ügyet

Ez természetesen a Forma-1-et is komolyan érinti, mivel a tesztkorlátozások miatt a tehetősebb csapatok több millió eurót költenek a saját szimulátoros technológiáik kifejlesztésére. Ezeket pedig összekötik az igazi motorokkal, amivel a lehető legközelebb kerülhetnek a valósághoz.

Egyes pilóták az otthonaikban is gyakran szimulátoroznak. Lando Norris és Max Verstappen ugyanabban a csapatban versenyez a virtuális valóságban, és online sokat mérkőznek meg egymás ellen. Ehhez kapott most kedvet a McLaren spanyol ásza is.

Carlos Sainz Jr. látta Norris berendezését, és úgy döntött, hogy ő is „befizet” egy ilyen ultramodern házi szimulátorra, melynek segítségével nemcsak karban tarthatja a reflexeit, de még fejlődhet is. Egyelőre ezen a területen nincs azon a szinten, mint a brit csapattársa, aki rengeteg időt ül a gép előtt, de hamarosan más lehet a helyzet.

Carlos eddig sem volt szimulátor nélkül, mivel Wokingban időről időre használta a csapat berendezését, ami más szintet képvisel. Most azonban gyakran mérheti össze az erejét a csapattársával ebben a világban, és már várja a közös virtuális versenyeket.

Sainz csak tavaly költözött Angliába a McLaren miatt, és sokszor az edzések után nem volt mit csinálnia a FIFA-játékokon kívül, így úgy érzi, hogy az új szimulátorával értékesebben töltheti el a szabadidejét, amiből jövőre nem lesz túl sok a még nagyobb naptár miatt.