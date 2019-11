Russell nem kér az otthoni szimulátorozásból

A tesztkorlátozások bevezetésével nagyon fontossá váltak a szimulátoros eszközök a Forma-1-ben. A nagyobb csapatok sok millió eurót költenek a technikákra, és a pilóták rengeteg időt töltenek el ezekben a helységekben egy szezon során. Nyilván a szimulátoros pilóták sokkal többet vannak ott, akik ezért kapják a fizetésüket.

Max Verstappen és Lando Norris otthon is szeret szimulátorozni. A holland és a brit nagyon jóban van egymással, akik több hivatalos szimulátoros futamon is részt vettek már. Természetesen nemcsak szimulátoroznak, hanem más játékokkal is játszanak az otthonukban. Legutóbb épp Norris akadt ki azon, hogy Pierre Gasly, a Toro Rosso francia versenyzője miért „T-cam” nézetből játszik az F1 2019-ben, amire egyúttal választ is kapott.

A Williams fiatal versenyzőjét is megkérdezték Mexikóban a szimulátorozásról, amire összességében egy meglepő választ adott. „Valójában soha nem szimulátorozom otthon. Nem tudom, hogy ezek a srácok hogyan képesek ezt mindig megtenni. Ez persze nem egy olyan dolog, ami túlságosan érdekel. Lehetséges, hogy élvezném, de minden nap elfoglalt vagyok, és amikor hazaérek, akkor ez az utolsó dolog, amit csinálni akarok, odaülni a számítógép elé...”

Norris különösen sok időt szentel ennek. Vajon miért csinálhatja ezt? „Nyilvánvalóan amiatt, mert nincs élete...” - tette hozzá viccesen Russell, aki szintén jóban van a honfitársával, de a paddockból Alexander Albon az, akivel a királykategórián kívül is együtt szoktak lógni. A Red Bull versenyzője legutóbb azt mondta, Londonba akar költözni, elhagyván a családi fészket, talán a barátok miatt is, akik a világhíres városban laknak.

