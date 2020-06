Rothgeb és Brooks nyerte a Pro League talladega-i futamát

PS4-en a pole-pozíciót Kyle Arnold szerezte meg, azonban a 27. körben problémákba ütközött, és az élről szépen lassan visszacsúszott a mezőnybe.

Az élen végül egy elképesztően szoros befutót láthatott az amerikai közönség, Corey Rothgeb, a Penske Esport versenyzője mindössze 0,056 ezreddel nyert Mike Braas előtt, aki így a bajnokságban is átvette a vezetést Arnold előtt 5 ponttal.

Egy szavazunk nem lehet a bajnokságra, remek pilóták alkotják a mezőnyt, akik nagyon komolyan veszik a versenyt, mint tette azt Arnold is, vagy a Penske Esport versenyzője, aki a kategória történetének egyik legszorosabb befutóját tudhatta maga mögött.

Stone és TJ McGowan sem maradt ki a sorból, akik a TOP-5-ben végeztek, míg Gritton hatodikként ért célba. Neki talán nagyobb szerencséje is lehetett volna, de a NASCAR-ban sosem tudhatod, hogy mi vár rád az utolsó körben.

Ezúttal is az utolsó kör volt a döntő, ami először Mike Braas és Rothgeb csatájáról szólt. Mike keményen szorította a riválisát, majd Gritton is beszállt a játékba, aki a 3-as és a 4-es kanyarnál hívta fel magára a figyelmet. Braas megpróbált blokkolni, ami egy láncreakciót indított be. A többi pedig már történelem...

Xboxon szintén nagyon szoros versenyzés alakult ki, amelyet több baleset is felkavart, így összes háromszor előidézve a veszélyre figyelmeztető zászlókat.

Hiába vezette a futam nagy részét a pole-pozícióból rajtoló Tyler Dohar, a bokszkiállásai pont rosszul jöttek ki, és a győzelmet végül Justin Brooks, a JTG Daugherty Throttlers versenyzője szerezte meg, teljesen megérdemelten.

A bajnoki éllovas Daniel Buttafuoco a borzalmas rajtja ellenére is behozta 6. helyre az autót, ezzel pedig továbbra is vezeti a bajnokságot. Összességében az Xbox mezőnyére sem lehetett panasz, bár a rajongók talán valamivel több akciót vártak.

A versenyzők figyeltek egymásra, és koncentráltan vezettek, körökön át hiba nélkül. Érezhető volt a feszültség, és a tét, ami nem kicsi. Senki sem akart nagy kockázatot vállalni. Emiatt sem volt szó drámai befutóról.

A pilóták helyezkedni próbáltak, hogy mindenki a lehető legjobb pocizóban legyen a leintéskor, de a nagy "bumm" elmaradt. Brooks pedig kihasználta a lehetőséget. Profi munkát végzett, de ezt már megszokhattuk tőle korábban.

Ajánlott videó: