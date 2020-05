Rossi visszatér a MotoGP misanoi Virtuális Nagydíjára

A MotoGP 2020-as szezonjának már az első 11 futamát kellett elhalasztani, vagy eltörölni, azonban a bajnokság július végén, Jerezben, egy dupla futammal térhet vissza a legújabb tervek szerint.

Rossi kihagyta az előző virtuális versenyt, a Spanyol Nagydíjat, amelyet csapattársa, Maverick Viñales nyert, azonban most az ő neve is ott szerepel azon 11 MotoGP pilóta között, akik versenyezni fognak a MotoGP legújabb játékával, a MotoGP 20-al.

Most hétvégén nem lesznek Moto2, és Moto3 futamok, a betétfutam szerepét a MotoE veszi át.

A 9 körös futamon most is részt vesz Marc, és Alex Marquez is, Fabio Quartararo fogja képviselni a Petronas SRT Yamahát, a gyári Ducati csapatot a tesztpilóta, Michele Pirro képviseli. Joan Mir indul a Suzukinál, Bagnaia a Pramactól, és Tito Rabat az Avintiától.

Takaaki Nakagami képviseli az LCR Hondát, az Apriliat a tesztpilóta Lorenzo Savadori.

Minden csapat csak egy pilótát nevezhet a versenyre, azonban a KTM távolmaradása miatt a MotoGP Valentino Rossinak, és a Yamahának ítélte az üres helyet a rajtrácson.

A verseny vasárnap délután 3 órától lesz, és a MotoGP YouTube csatornáján lehet követni.

