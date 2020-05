Rosberg szívesen venne részt a virtuális nagydíjakon, de nem tud

Azzal, hogy rengeteg versenyt kellett elhalasztani, Monacót pedig törölni is kellett a koronavírus-járvány miatt, így jelenleg nem zajlanak valódi versenyek a versenypályákon. Emiatt többek között a Forma-1 is elkezdte megrendezni a hivatalos virtuális nagydíjat.

Az első virtuális versenyük a virtuális Bahreini Nagydíj volt, amelyen csak két jelenlegi F1-es pilóta, Lando Norris és Nicholas Latifi indult, a következőn viszont, ami a virtuális Ausztrál Nagydíj lesz, már Charles Leclerc, Alex Albon és George Russell is csatlakozni fog Norrishoz és Latifihez.

2016 világbajnoka, Nico Rosberg viszont nem kerül fel a virtuális versenyek nevezési listájára. A német fantasztikusnak tartja a kezdeményezést, azonban megfelelő felszerelés híján nem tud részt venni a futamokon.

„Hihetetlen, hogy meddig jutott a virtuális versenyzés! Nagyon szórakoztató nézni, szuper, és csak ajánlani tudom a Forma-1 fanjainak, hogy nézzék. Ha azt gondoljátok, hogy nekem nem tetszenek az ilyen dolgok, akkor megleplek titeket. Számomra nagyon-nagyon élvezetes a dolog.” – mondta Rosberg a Sky Sportsnak.

„Kiváló akciókat, kiváló csatákat láthattunk, szóval fantasztikusnak tartom, hogy sok F1-es pilóta kezd szerepelni ezekben. Ha még mindig aktív versenyző lennék, biztosan versenyeznék én is.”

„Sőt még most is indulnék, de sajnos nincs meg az ehhez szükséges felszerelésem az ibizai otthonomban, és nem tudok kimenni a házból azért, hogy szerezzek egy kormányt. Máskülönben én is csatlakoznék, így viszont nincs rá esély.”

Rosberg ezenkívül méltatta a korábbi csapatát, a Mercedest, amiért egy légzéssegítő eszközt fejlesztettek, erre pedig nagy szükség van a pillanatnyi helyzetben, a német istállónak pedig ehhez kevesebb mint 100 órára volt szüksége.

„Szerintem ez a legkiválóbb bizonyíték arra, hogy mennyire hihetetlenül jó mérnökök dolgoznak a Forma-1-ben, és hogy tényleg elsők ebben az iparágban.”

„Rendkívül büszke vagyok a korábbi csapatomra, a Mercedesre, hogy fejleszteni tudtak egy légzéssegítő eszközt ilyen rövid időtartam alatt, amely potenciálisan rengeteg emberéletet menthet meg. Ez pedig fantasztikus!” – mondta Rosberg.

