Rendkívül érdekes információk az F1 2020 „My Team” módjáról

Még mindig várnunk kell egy kicsit a Forma-1 új hivatalos játékának megjelenésére. A júliusban érkező F1 2020 számtalan újdonságot fog tartalmazni, amik közül a legérdekesebb a „My Team” mód lesz.

Számtalan érdekes információt oszthattunk meg erről a módról, de még mindig rengeteg részlet nem került leleplezésre. Ez is azt mutatja, hogy milyen részletes lesz a menedzsermód, amiben egy 11. csapatot irányíthatunk.

Rendkívül sok mindenre kell majd figyelnünk a virtuális karrierünk ideje alatt, kezdve a szponzorokkal, a morállal, a fejlesztésekkel, és mindennel, ami a valósághoz köthető. Talán hasonlóra még nem is volt példa az F1-es játékok történetében.

Bereznay Dániel, aki nagyon is érintett ebben a világban, és immáron igazi F1-es pilóták ellen is küzdhet a virtuális versenypályákon, nagyon részletesen számolt be az új információkról. Akit kicsit is érdekel az F1 2020, annak ez a tartalom nagy csemege lesz. Danit pedig a YouTube mellett az Instagramon és a Twitteren keresztül is érdemes követnetek, ahol ugyancsak aktív.