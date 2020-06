Összegeztük a Virtuális Le Mans-i 24 órás elképesztően erős mezőnyét

A koronavírus-járvány egyik furcsa mellékhatása volt a szimulátorvilág megerősödése, pilóták százai lelték örömüket ebben az időszakban az otthoni versenyzésben. A 24 órás Le Mans-nal még tovább mentek a szervezők, és a versenynek, amely most hétvégén rajtolt volna, igazán megtisztelő eseményt szerveztek, ahol sztárpilóták tucatjai ülnek majd le otthon a szimulátoraik elé.

LMP2: A sztárokkal teli királykategória

Az egységes géposztály érdekében az LMP1-es kategória helyett az LMP2 lesz a virtuális verseny fő attrakciója, mindenki az Oreca 07 LMP2 autót fogja vezetni, a szimulátor az rFactor 2 lesz. Olyan LMP1-es csapatok, mint a gyári Toyota, és a Rebellion is részt vesznek majd a versenyen.

A Rebellion a Williams Esport csapatával közösen indul, míg a Toyota a teljes gyári felállását, Sebastian Buemit, Brendon Hartleyt, és Kenta Yamashitát indítja, mellettük a holland szimulátorossal, Yuri Kasdroppal.

Az LMP2 kategória egyik legesélyesebb csapata a Team Redline, akik a Jota Sporttal közösen indítják a 3 autójukat. A 20-as számú autót Max Verstappen, és Lando Norris, a szimulátorokban legjártasabb Forma-1-es pilóták fogják vezetni, akiket Atze Kerkhof, és Greger Huttu fog kiegészíteni.

A kategóriában a legnagyobb ellenfelük talán a saját csapatukból fog kikerülni, a 38-as autót a World’s Fastest Gamer verseny győztese, Rudy van Buren, és a Formula E Challenge győztes Kevin Siggy fogja vezetni, az FE pilóta Antonio Felix da Costa, és az IndyCar pilóta Felix Rosenqvist társaságában.

Stoffel Vandoorne, aki múlt hétvégén megnyerte a Formula E Race at Home bajnokságát, a Veloce Esports színeiben fog versenyezni, Norman Nato, Eamonn Murphy és Tomek Poradzisz mellett.

virtual Le Mans screenshot Fotó készítője: ACO

A Veloce másik autója szintén akár a győzelemre is esélyes lehet, ahol a Formula E bajnok Jean Eric Vergne, és az F1-es pilóta Pierre Gasly alkotják az igazi pilóták párosát, mellettük pedig Bereznay Dani új csapattársa, a győzelemmel debütáló Jarno Opmeer, és Isaac Gillisen lesz.

A Team Penske is hivatalos autóval indul, ráadásul szimulátoros pilóták nélkül: Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Dane Cameron és Ricky Taylor mind kipróbált, veterán pilóták.

A Torque Esports 14-es számú autójában még kettő Forma-1-es legenda indul: az All Stars versenyeken szárnyaló Fernando Alonso, és Rubens Barrichello.

GTE: Kiváló pilóták, gyártói jelenlét

Minden olyan gyártó, aki a valódi versenyen is indulni fog szeptemberben, saját csapatot indít: itt a Ferrari, az Aston Martin, a Porsche, és a Corvette is. Kifejezetten erre a versenyre került be a Ferrari 488 GTE az rFactor 2 játékba, amit többek között Charles Leclerc, és Antonio Giovinazzi is vezetni fog.

Charles Leclerc and Antonio Giovinazzi, Ferrari GTE Fotó készítője: rFactor2

A Corvetteket Michelisz Norbi csapattársa, Nicky Catsburg, és a korábbi F1-es pilóta, Jan Magnussen, a Porschénél szintén gyári pilóták, és többszörös Le Mans győztesek, Neel Jani, és Andre Lotterer fogják vezetni.

A privát csapatok közül kiemelkedik Charlène Monacói Hercegnő jótékonysági csapata, a Strong Together, akiknek a Ferrariját két korábbi F1-es pilóta, Felipe Massa, és Giancarlo Fisichella fogják vezetni.

Erős kihívó lehet a Mahle Racing Team is, akik az iRacingben tartott 24 órás nürburgringi futamon a 2. helyen végeztek. A csapat húzóneve a szimulátorversenyző Jimmy Broadbent, aki mellett a 2018-ban az IndyCarban horrorbalesetet szenvedő, és rehabilitációját töltő Robert Wickens is vezetni fog.

Minden csapat 4 főből áll, és ahol nem írtunk további neveket, a csapatot ott is szimulátorpilóták fogják feltölteni.

A Virtuális 24 órás Le Mans szombat délután 3 órakor rajtol, a versenyt az elejétől a végéig streameli a Motorsport.com.

